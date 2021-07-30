Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
⚡ Esquenta 10.10! Revista impressa com o MENOR PREÇO DO ANO! 🤑 Assine agora!
Ciência

Nasa divulga o primeiro mapa detalhado do interior de Marte

A partir de dados obtidos pela missão InSight, cientistas fizeram algumas descobertas sobre a estrutura interna do Planeta Vermelho.

Por Luisa Costa 30 jul 2021, 16h01 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h37
Representação artística mostrando a estrutura interna de Marte.
 (NASA/JPL-Caltech/Reprodução)
Continua após publicidade
Nasa divulga o primeiro mapa detalhado do interior de Marte Priorizar nos meus resultados Google

Há algum tempo a estrutura interna de Marte é objeto de curiosidade para os cientistas. Missões espaciais ao planeta vermelho se concentraram em sua superfície, mas a missão InSight da Nasa investigou Marte a fundo e agora oferece detalhes sobre seu interior – e pistas sobre a história do planeta. A missão forneceu dados sobre a composição e o tamanho das camadas da estrutura interna de Marte – núcleo, manto e crosta. As descobertas foram relatadas em três artigos publicados recentemente na revista Science.

Bruce Banerdt, pesquisador principal da InSight, afirma que esses resultados representam todo o trabalho da última década. “Quando começamos a pensar a missão, mais de uma década atrás, nós esperávamos obter as informações que estão nestes documentos.” Em 2018, a espaçonave da missão pousou em Marte. A partir daí, o sismômetro da missão – Seismic Experiment for Interior Structure (SEIS), ou Experimento Sísmico para Estrutura Interior – começou seu trabalho, detectando movimentos no solo do planeta.

O SEIS estudou os martemotos (os terremotos de Marte) e as ondas sísmicas do planeta. As ondas sísmicas sofrem algumas alterações de velocidade ou direção à medida que atravessam diferentes materiais. Então, os cientistas as interpretam, junto a outros dados, para descobrir a composição e as condições de cada camada da estrutura interna de um planeta – no caso, de Marte.

Continua após a publicidade

A missão registrou 733 martemotos. Cerca de 35 deles – registrados entre as magnitudes 3 e 4 – forneceram os dados usados para as análises atuais. Cada um dos três estudos focou uma camada interna do planeta. Os cientistas calcularam que o núcleo de Marte possui um raio de cerca de 1.830 quilômetros e é composto principalmente de ferro e níquel. Sua densidade é relativamente baixa, então os cientistas acreditam que o núcleo deve apresentar uma fração considerável de elementos mais leves, como enxofre e oxigênio.

Siga
Continua após a publicidade

A descoberta do tamanho do núcleo foi animadora para os pesquisadores. Simon Stähler, principal autor do estudo sobre o núcleo, afirma: “Demorou centenas de anos para os cientistas medirem o núcleo da Terra e, após as missões Apollo, demorou 40 anos para medir o núcleo da Lua. O InSight levou apenas dois anos para medir o núcleo de Marte.”

Os cientistas descobriram que a crosta tem entre 24 e 72 quilômetros de espessura, com duas ou três subcamadas de rocha vulcânica mais ou menos desgastada. Abaixo da crosta está o manto de Marte, que também foi sondado. Ele se estende por 1.560 quilômetros abaixo da superfície e parece ser composto por apenas uma camada rochosa – ao invés de uma camada inferior e uma superior, como a Terra possui.

Continua após a publicidade

Os pesquisadores também descobriram que Marte possui uma litosfera espessa, de cerca de 500 quilômetros de espessura. Segundo Amir Khan, co-autor dos três estudos, “Esta pode ​​ser a explicação de por que não vemos placas tectônicas em Marte”.

Continua após a publicidade

Esta primeira pesquisa sísmica interplanetária da humanidade teve sucesso, mas muitas coisas precisam ser investigadas mais a fundo. Esses resultados são apenas o começo para os cientistas, que agora podem revisar seus modelos sobre Marte e sua formação.

O SEIS continua detectando martemotos, e os cientistas esperam detectar um de magnitude maior que 4. “Temos que fazer um processamento cuidadoso para extrair o que queremos desses dados. Ter um evento maior tornaria tudo isso mais fácil”, afirma Mark Panning, pesquisador do artigo sobre a crosta marciana. 

Continua após a publicidade

A missão InSight continua, mas o acúmulo de poeira nos painéis solares está reduzindo drasticamente a quantidade de energia que eles produzem, o que pode forçar o fim da missão em um ano.

Publicidade
TAGS:
Marte
NASA
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas

ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA 10.10

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).