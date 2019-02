O que já se sabe sobre Hipocampo, a menor lua de Netuno

A mais nova lua de Netuno finalmente tem nome próprio: Hipocampo. Mesmo tendo sido flagrada pelo telescópio Hubble, da Nasa, ainda em 2013, ela permanecia sendo identificada de forma genérica por “Netuno XIV”. Isso porque, com a descoberta, o oitavo planeta do Sistema Solar passou a somar 14 luas conhecidas em sua órbita. Uma artigo científico sobre a nova lua, que cravou seu nome novo e descreveu tudo o que já se sabe sobre ela, foi publicado recentemente na revista Nature.

Em 1989, a nave da Nasa Voyager 2 passou próximo a Netuno, em um sobrevoo que revelou boa parte do que conhecemos sobre nosso último vizinho de sistema solar. Além da sua aparência azulada, a missão identificou também aspectos como os anéis de poeira de Netuno e a presença de seis luas com órbitas bem próximas ao planeta, desconhecidas até então.

O conjunto de 14 satélites de Netuno é formado por Tritão, o maior do grupo e o que tem órbita mais externa, e outras sete luas que cumprem suas órbitas no interior da trajetória de Tritão – como você pode observar na imagem abaixo. As seis luas restantes estão para além de Tritão, e não aparecem no esquema.

Você pode ver informações sobre todas as 14 luas netunianas nesta página da Nasa.

Como você deve ter reparado no esquema acima, Hipocampo mantém uma órbita próxima de Proteus, a maior lua entre as que orbitam Netuno mais de perto. A distância entre ambos é de apenas 12 mil km. Essa proximidade não é apenas coincidência. Os pesquisadores acreditam que Hipocampo seja, na verdade, um fragmento de Proteus que se desprendeu por ação de um cometa há 4 bilhões de anos.

A evidência do impacto pode ser observada em uma grande cratera de Proteus, chamada Pharos. A batida teria formado uma nuvem de detritos que, tempos depois, formaria a pequena lua. Estima-se que o volume total de Hipocampo seja 2% do material que foi ejetado e deu origem à cratera.

A lua é pequena: tem apenas 35 quilômetros de diâmetro. Netuno, a efeito de comparação, tem 49,244 km de diâmetro. Assim como os demais satélites, a lua mais nova foi batizada em homenagem a uma entidade da mitologia grega ligada ao mar – no caso, um monstro marinho com corpo de cavalo e rabo de peixe.

Você pode ver mais detalhes sobre a aparência de Hipocampo na animação abaixo, feita pela ESA (agência espacial europeia).