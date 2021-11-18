Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🎀 Outubro Rosa: assine sua Revista Impressa e tenha informação, inspiração e conteúdo exclusivo sempre com você!
Ciência

Paleontólogos encontram primeiro dinossauro sem dentes da América do Sul

Conheça "Bertha", um terópode que viveu entre 70 e 80 milhões de anos atrás cujos fósseis foram achados em Cruzeiro do Oeste, no Paraná.

Por Carolina Fioratti 18 nov 2021, 16h28 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h39
Ilustração com a reconstrução em vida de Berthasaura leopoldinae
 (Maurílio Oliveira/Reprodução)
Continua após publicidade
Paleontólogos encontram primeiro dinossauro sem dentes da América do Sul Priorizar nos meus resultados Google

O T.Rex talvez seja o primeiro dinossauro que venha à sua mente quando falamos em terópodes. A associação não está errada, mas a subordem de dinossauros não se limita a ele. Na verdade, até mesmo as aves entram nesse balaio, provando que há uma grande diversidade nesse grupo de animais.

A diversidade é tanta que há espaço até para o dino banguela Berthasaura leopoldinae. Seus fósseis, que descrevem uma espécie inédita no Brasil, foram encontrados em um sítio conhecido como Cemitério de Pterossauros, localizado em Cruzeiro do Oeste, no Paraná. O estudo completo foi publicado nesta quinta-feira (18) na revista Scientific Reports.

A denominação é uma homenagem tripla: Berthasaura vem de Bertha Lutz, que foi secretária e pesquisadora do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Leopoldinae se refere tanto a Maria Leopoldina, imperatriz que viveu no onde hoje é o museu (e também um entusiasta da ciência), quanto à Escola de Samba Imperatriz Leopoldinense, que teve como tema o Bicentenário do Museu Nacional no Carnaval de 2018. Este é o primeiro terópode a receber um nome feminino.

Continua após a publicidade

Bertha tinha cerca de um metro de comprimento e 80 centímetros de altura. Os pesquisadores não chegaram ao seu peso exato, mas estimam que o valor não passasse de dez quilos. O animal possuía espaços entre seus ossos, o que sugere que ele morreu ainda jovem e levaria mais tempo para se desenvolver. 

Siga

As observações foram possíveis graças à boa preservação dos fósseis. Os cientistas do Centro Paleontológico da Universidade do Contestado, em Santa Catarina, e do Museu Nacional, no Rio de Janeiro, puderam avaliar os ossos do crânio, mandíbula, coluna vertebral, cinturas peitoral e pélvica e membros anteriores e posteriores. Todos esses detalhes tornam o novo dino um dos mais completos já encontrados no período Cretáceo (145 a 65 milhões de anos atrás) brasileiro. 

Continua após a publicidade
Esqueleto de Berthasaura leopoldinae depois de preparado.
Fósseis encontrados em Cruzeiro do Oeste, no Paraná. (Reprodução Museu Nacional - UFRJ/Reprodução)

Sem dentes

Continua após a publicidade

Mas o que mais chamou a atenção dos pesquisadores foi a ausência de dentes do animal. Na verdade, as marcas encontradas nos fósseis sugerem que ele possuía um bico córneo (de queratina), como as aves modernas. Existem outros dinos banguelas, como o Limusaurus inextricabilis, encontrado na China. A diferença é que o dinossauro oriental parecia ter dentes na infância, que eram perdidos ao atingir a maturidade. Bertha, por sua vez, era jovem e já não tinha arcada dentária. Isso torna o animal o primeiro dinossauro edêntulo (sem dentes) encontrado na América do Sul. 

Os pesquisadores ainda não sabem dizer com certeza se Bertha utilizava seu bico para rasgar carne, como gaviões e urubus, ou apenas para cortar material vegetal. A hipótese que prevalece é que o dinossauro era onívoro, ou seja, consumia ambas as coisas. Isso porque, na época em que os fósseis foram datados (entre 70 e 80 milhões de anos atrás), a região em que viviam constituía um grande deserto, com pouquíssima oferta de alimento. É de se esperar que Bertha se alimentasse daquilo que aparecesse pela frente. 

Continua após a publicidade

No futuro, é possível que os fósseis do novo dino sejam expostos no Museu Nacional, que planeja uma reabertura total em 2026.

Publicidade
TAGS:
Dentes
Dinossauros
História
museu
paleontologia
Rio de Janeiro
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 2,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA ELEIÇÕES

Assine a revista OFERTA ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo rosa vibrante com textura sutil de linhas verticais finas, criando um padrão discreto e uniformeFundo rosa vibrante com textura sutil de linhas diagonais finas, criando um padrão discreto e uniforme
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA OUTUBRO ROSA

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).