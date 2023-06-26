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Ciência

Parasita prolonga a vida de formigas em até três vezes

Uma espécie de tênia secreta substâncias no corpo dos insetos, que param de trabalhar e vivem muito mais do que as outras formigas.

Por Leo Caparroz 26 jun 2023, 18h28 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h53
Foto da formiga camponotus nylanderi limpando suas antenas em fundo cinza.
 (Zinco79/Getty Images)
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Graças a um verme parasitário, a espécie de formigas Temnothorax nylanderi ganha mais tempo de vida. A tênia Anomotaenia brevis tem como principais hospedeiros algumas espécies de pica-pau. Mas, se as formigas usarem as fezes dessa ave para alimentar suas larvas, os ovos da tênia eclodem e se desenvolvem dentro do inseto.

Além de viverem mais, as operárias infectadas têm drásticas alterações em seu comportamento. Esse é o foco do estudo de um grupo de pesquisadores de uma universidade alemã, que se dedicam a essas formigas há décadas.

Segundo os cientistas, essas formigas param de trabalhar e de sair do formigueiro. É bom para elas, que não precisam fazer nada, e continuam sendo alimentadas e cuidadas pelas colegas. Mas o resto da colônia sofre com isso, que gera uma sobrecarga de trabalho – as não-infectadas morrem mais cedo que o normal.

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Por outro lado, as doentes vivem bem mais do que o tempo normal de um ano. “Nós as observamos por pelo menos três anos”, conta Juliane Hartke, uma das pesquisadoras do estudo. “Também ouvimos falar de sete anos e talvez mais.”

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O acréscimo da expectativa de vida não é por nada. Isso é benéfico para o parasita, porque aumentando sua estadia dentro de um corpo de formiga, também aumentam as chances de que um pica-pau se alimente do inseto contaminado, e assim a tênia pode atingir seu hospedeiro definitivo e se desenvolver completamente.

Para tentar identificar como o parasita prolonga a vida da formiga, os pesquisadores compararam a hemolinfa – o equivalente ao sangue do inseto – de infectadas e saudáveis. Eles descobriram que o parasita libera 260 proteínas diferentes nos corpos das formigas.

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Duas das proteínas do parasita mais abundantes foram dois antioxidantes. No entanto, é possível que essas substâncias sejam liberadas para proteger os parasitas das defesas das formigas, em vez de serem a causa da vida mais longa das formigas.

A maioria das outras proteínas secretadas pelos parasitas não pode ser identificada – indicando que elas são inéditas ou variações de proteínas conhecidas, possivelmente evoluídas para funcionar na manipulação do hospedeiro.

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Isso não seria algo incomum. Alguns fungos, por exemplo, são conhecidos por manipular o comportamento do hospedeiro, e outros vermes também manipulam seus infectados para que vivam por mais tempo – porém, por apenas frações de suas vidas.

Os pesquisadores identificaram, nas formigas infectadas, um excesso da proteína que regula a divisão do trabalho, o que pode explicar o comportamento “relaxado” das formigas contaminadas.

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O próximo passo é tentar descobrir o que todas as proteínas não identificadas fazem com a formiga. Isso pode revelar de forma mais definitiva como fazer as formigas viverem mais.

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