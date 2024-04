Pedaço da Estação Espacial Internacional atinge casa na Flórida

Se você foi criança durante os anos 2000, certamente lembra do filme da Disney O Galinho Chicken Little. Nele, o galinho é tratado como maluco após falar para todo mundo que viu cair um pedaço do céu. Em mais um episódio da realidade imitando a ficção, aconteceu mais ou menos isso na Flórida no mês passado.

O objeto de 700 gramas, com 10cmx4cm de tamanho, caiu na casa de Alejandro Otero, na cidade de Naples, no sudoeste do estado da Flórida. O evento ocorreu no dia 8 de março, mas foi só agora que a NASA confirmou que se trata de um detrito da Estação Espacial Internacional.

A porção de metal pertencia a um equipamento descartado, e foi trocado após a instalação de novas baterias de lítio da estação. A carga pesa cerca de 2,6 toneladas, e acabou soltando pedaço ao entrar na atmosfera. Normalmente, ao adentrar na atmosfera da Terra, esses objetos são incinerados, mas não foi o caso do objeto da Flórida.

“Esperava-se que o hardware queimasse completamente durante a entrada na atmosfera da Terra em 8 de março de 2024. No entanto, um pedaço do hardware sobreviveu à reentrada e impactou uma casa em Naples, Flórida. A NASA coletou o item em cooperação com o proprietário e analisou o objeto no Centro Espacial Kennedy da agência na Flórida”, disse à agência em comunicado à imprensa.

O detrito é feito de uma liga metálica chamada de inconel, e a agência americana pretende investigar como ele conseguiu sobreviver à turbulenta reentrada no planeta.

Apesar de ter caído agora, o objeto do qual se soltou foi descartado em uma operação lá em 2021. Em março daquele ano, a NASA utilizou braços robóticos para liberar uma carga de baterias de lítio. Essa carga então ficaria em órbita, até finalmente entrar na atmosfera terrestre e queimar.

“A Estação Espacial Internacional realizará uma investigação detalhada da ejeção e análise da reentrada para determinar a causa da sobrevivência dos destroços e atualizar a modelagem e análise, conforme necessário”, informaram no comunicado.

Otero, o dono da casa perfurada pelo dispositivo (e que assim como o pobre galinho, não tem nada de maluco), disse em entrevista à rede de tv americana Wink, que ele não estava em casa durante o acidente, mas que o objeto por pouco não atingiu seu filho.

“Algo rasgou a casa e depois fez um grande buraco no chão e no teto. Foi um som tremendo. Quase atingiu meu filho. Ele estava a dois cômodos de distância e ouviu tudo”, disse em entrevista.

Apesar de parecer um caso isolado, os detritos espaciais vêm cada vez mais se tornando um problema. Em 2022, um objeto de 3 metros foi encontrado em uma fazenda australiana, por exemplo. E isso não é nada: pelo menos 90% de todos os objetos orbitando o planeta são lixo.

E caso você esteja se perguntando sobre a possibilidade desses objetos caírem e atingirem pessoas andando na rua, pode ficar um pouco mais tranquilo. Um estudo de 2022 revelou que as chances são baixas. Os resultados mostraram que, nos próximos 10 anos, as chances de alguém ser atingido por algum objeto é de 10%.

