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Ciência

Pedaço da nave Challenger é encontrado após mais de 30 anos

O acidente matou sete pessoas e chocou os Estados Unidos na época. Agora, cinegrafistas encontraram, sem querer, vestígios da espaçonave

Por Leo Caparroz 11 nov 2022, 17h43 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h47
Lançamento do foguete Challenger, em1985.
 (NASA/Getty Images)
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Pedaço da nave Challenger é encontrado após mais de 30 anos Priorizar nos meus resultados Google

No dia 28 de janeiro de 1986, o ônibus espacial Challenger decolou da plataforma espacial da NASA em Cabo Canaveral, na Flórida. O que seria um lançamento comum pós-corrida espacial se tornou o primeiro grande desastre do gênero para o país. Após 73 segundos no ar, a Challenger explodiu, matando os sete tripulantes – incluindo Christa McAuliffe, uma civil escolhida para ser a primeira professora a ir ao espaço.

A presença de McAuliffe a bordo fez com que a decolagem recebesse atenção especial da mídia. O lançamento – e o desastre – foram transmitidos em várias escolas americanas.

A NASA procurou por destroços do ônibus espacial, que caíram no oceano Atlântico. Grande parte deles foi recuperado nos anos seguintes ao desastre. Recentemente, uma equipe de filmagem que trabalhava em um programa para o History Channel descobriu, por acaso, um pedaço de 6 metros de comprimento da Challenger no fundo do oceano.

A missão da equipe era encontrar restos de navios perdidos no Triângulo das Bermudas – que fica próxima a Cabo Canaveral. A tripulação rapidamente reconheceu que havia encontrado algo único, e chamaram atenção da NASA para o seu achado. Os líderes da agência viram as imagens registradas e concordaram prontamente que os destroços se pareciam muito com um pedaço do Challenger.

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“Esta descoberta nos dá a oportunidade de fazer uma pausa mais uma vez, elevar os legados dos sete pioneiros que perdemos e refletir sobre como essa tragédia nos mudou”, comenta Bill Nelson, administrador da agência espacial. “Na NASA, o valor central da segurança é – e deve permanecer para sempre – nossa principal prioridade, especialmente porque nossas missões exploram mais do cosmos do que nunca.”

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O vídeo da descoberta da equipe fará parte do “The Bermuda Triangle: Into Cursed Waters”, que vai ao ar em 22 de novembro nos Estados Unidos, como parte de uma narrativa sobre locais de naufrágios na costa da Flórida.

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