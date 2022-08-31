Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Semana do Cliente: Assine o Digital por R$ 5,99/mês e tenha conteúdo exclusivo na palma da sua mão!
Ciência

Artemis I: conheça os experimentos científicos a bordo da missão lunar

Ela não levará uma tripulação para o espaço, mas vai transportar algas, manequins e mini satélites. Veja as principais atividades da missão, que deve partir no sábado

Por Luisa Costa 31 ago 2022, 18h09 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h46
Foto do foguete SLS da NASA.
 (NASA/Joel Kowsky/Reprodução)
Continua após publicidade
Artemis I: conheça os experimentos científicos a bordo da missão lunar Priorizar nos meus resultados Google

A missão Artemis I, da Nasa, é um teste. Se tudo ocorrer como planejado, o foguete Space Launch System (SLS) vai decolar do Centro Espacial Kennedy (na Flórida, EUA) no próximo sábado (3) e lançar ao espaço a cápsula Orion – que voará ao redor da Lua e retornará para a Terra 42 dias depois.

Esse é o objetivo principal da primeira etapa do Programa Artemis, que planeja enviar astronautas à Lua em 2024, depois de um longo hiato (a última vez que humanos visitaram o satélite foi na missão Apollo 17, em 1972). A Orion não levará uma tripulação para o espaço por enquanto. Em vez disso, vai transportar itens como algas, manequins e mini satélites.

Esses são alguns dos experimentos científicos que estarão a bordo da Orion quando a Artemis I decolar. Entre eles, estão as primeiras investigações para ver como os seres vivos reagem ao ambiente do espaço além da órbita baixa da Terra – onde fica a Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês).

Além de testar tecnologias que poderão ser usadas no futuro, a ideia dos experimentos (que você confere abaixo) é aprender mais sobre o ambiente espacial e a Lua. Afinal, quanto mais conhecimento, mais fácil é preparar um retorno seguro dos terráqueos para o satélite – ou, até, um eventual pouso tripulado em Marte.

Siga
Continua após a publicidade

Algas na Lua

Quatro experimentos de biologia vão decolar para o espaço na Artemis I. Eles irão investigar o impacto da radiação no DNA de fungos, na adaptação de leveduras, no valor nutricional das sementes e na expressão gênica de algas. Juntos, formam o Biology Experiment-1 (BioExpt-1).

Continua após a publicidade

Hoje, não se sabe ao certo quais são os efeitos da radiação para além da órbita baixa da Terra, que está parcialmente protegida por uma extensão do campo magnético do planeta. Com o BioExpt-1, os cientistas pretendem reunir informações sobre isso. 

“Cada um desses quatro experimentos nos ajudará a entender um aspecto único de como os sistemas biológicos podem se adaptar e prosperar no espaço profundo”, disse Sharmila Bhattacharya, cientista do programa de biologia espacial da Nasa.

Continua após a publicidade

A radiação na Lua é até três vezes mais alta do que na ISS, e de duzentas a mil vezes maior do que na Terra (protegida pela atmosfera, além do campo magnético). Nessas condições, os astronautas se tornam mais suscetíveis ao câncer e a doenças neurodegenerativas.

Manequins no espaço

Continua após a publicidade

Outro experimento que visa investigar como a vida terrestre responde à radiação espacial conta com Helga e Zohar: duas manequins. Os bonecos são feitos de materiais que imitam os ossos, tecidos moles e órgãos internos do corpo de uma mulher adulta.

Nas 38 fatias que compõem os manequins, há sensores de radiação. Helga estará desprotegida na espaçonave Orion enquanto viaja ao redor da Lua, enquanto Zohar usará um colete de proteção contra radiação recém-desenvolvido – que terá sua eficácia colocada à prova.

Continua após a publicidade

A ideia desse experimento é também preencher uma lacuna de gênero nos experimentos espaciais, que geralmente investigam como o corpo de homens adultos são afetados pelas viagens extraterrestres.

CubeSats

A Orion também vai transportar dez CubeSats. São satélites de 11kg e do tamanho de caixas de sapato, que têm missões individuais e vão partir da Orion por conta própria quando a espaçonave estiver a caminho da Lua.

Foto de 10 CubeSats dentro de um anel adaptador.
(NASA/Cory Huston/Reprodução)

Alguns satélites vão fornecer informações sobre a superfície e composição lunar para os cientistas, enquanto outros vão possibilitar análises sobre a radiação espacial. Entre os CubeSats está o menor pouso lunar de todos os tempos: uma engenhoca japonesa de apenas 700 gramas chamada Omotenashi, que deixará uma sonda na superfície da Lua.

Outro CubeSat chama-se Near-Earth Asteroid Scout e vai estudar um pequeno asteroide chamado 2020 GE. Para chegar lá, ele desdobrará uma vela de 86 metros quadrados que lhe dará impulso no espaço a partir da pressão da luz solar – da mesma forma que um barco à vela usa o vento para navegar.

Publicidade
TAGS:
Artemis
espaço
Lua
NASA
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo uma página de notícias e um ícone de árvore verde-clara ao ladoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O mês é do cliente. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).