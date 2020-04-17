Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Esquenta Black Friday com PREÇO BAIXO! Assine Revista Impressa + Digital Premium e aproveite! 🤑
Ciência

Pesquisadores avistaram a mais comprida criatura do oceano: 45 metros

O sifonóforo do comprimento de um prédio foi avistado por pesquisadores em cânion submerso no Oceano Índico. Conheça outros seres bizarros da mesma região.

Por Carolina Fioratti 17 abr 2020, 19h08 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h24
maior-criatura-site
 (Schmidt Ocean Institute/Reprodução)
Continua após publicidade
Pesquisadores avistaram a mais comprida criatura do oceano: 45 metros Priorizar nos meus resultados Google

Engana-se quem pensa que as baleias azuis são os maiores seres a habitar o oceano. Elas podem ficar, sem dúvida, no topo do ranking dos mais roliços, com suas 180 toneladas. Mas seus 30 metros de comprimento foram superados. Pesquisadores do Schmidt Ocean Institute registraram durante exploração na Austrália Ocidental um sifonóforo de 45 metros, tamanho equivalente a um prédio de 15 andares. 

O que? Semáforo?

Os sifonóforos são animais marinhos pertencentes ao filo dos cnidários, aquele mesmo das anêmonas e águas-vivas. Eles são seres bem curiosos. Digamos que o sifonóforo é um bichão formado por inúmeros bichinhos. Como assim? Seu corpo é constituído por colônias de zoóides – células que se reproduzem assexuadamente milhares e milhares de vezes a fim de formar essa grande “corda” vista na imagem.

Continua após a publicidade

A expedição foi feita em março, nos Cânions de Ningaloo (que fica submerso no Oceano Índico). Foram 181 horas destinadas a descoberta de novas espécies, além da captação de imagens e coleta amostras para analisar temperatura e pH da água. O objetivo era aumentar os conhecimentos sobre a região, que já está sob proteção ambiental, mas até então não tinha sido amplamente explorada. 

Siga

Para ajudar na caçada, os pesquisadores usaram um robô de alto mar chamado ROV SuBastian. Ele fica acoplado na embarcação Falkor, que pertence ao instituto. O robô pode ser lançado a 4,5 km de profundidade, mas não precisou de tanto para encontrar o sifonóforo. O animal estava pertinho, apenas 600 metros abaixo do barco. O Falkor é uma embarcação destinada à pesquisas filantrópicas, logo, tanto ele quanto o ROV são disponibilizados gratuitamente para a comunidade científica internacional. Em contrapartida, após usar o barco, os cientistas se responsabilizam por publicar abertamente todas as suas descobertas.

Continua após a publicidade

Além dos sifonóforos, os cientistas registraram a existência de outras 30 espécies na região. Entre elas, uma grande comunidade de esponjas-de-vidro. O nome é uma descrição intuitiva: seus corpos são formados de sílica e possuem formato de vasos, lembrando um belo ornamento no fundo do mar. Ainda nas profundezas, identificaram pela primeira vez na Austrália Ocidental uma Lula-luminescente-de-mar-profundo. Você pode ver esses animais no vídeo abaixo, divulgado pelo Instituto:

Continua após a publicidade

Os pesquisadores filtraram cerca de dois mil litros de água do mar em papéis especiais. A ideia é extrair o DNA presente nas amostras e sequenciá-los. Assim, eles poderiam saber quais criaturas que não foram avistadas pelo ROV vivem naquela região do oceano. Ainda há um universo a ser explorado na imensidão azul.

Publicidade
TAGS:
animais
Animais aquáticos
Austrália
espécies
oceano
pesquisa
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo conteúdo digital, sobre fundo escuro com o texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 84% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 3,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$47,88, equivalente a R$3,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).