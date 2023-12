Pesquisadores encontram em Encélado um dos gases para o surgimento da vida

A busca por qualquer sinal de vida fora do nosso planeta continua, com cada vez mais elementos sendo encontrados pelo cosmos afora. Dessa vez, os pesquisadores encontraram mais um elemento necessário para o surgimento da vida em Encélado, uma das luas de Saturno. Ela, ao lado de Europa e Titã (luas de Júpiter e Saturno, respectivamente), se mostra como um dos lugares mais promissores para encontrar vestígios de vida dentro do nosso sistema solar.

Os elementos para a origem da vida

O surgimento da vida é um fenômeno complexo e ainda longe de ser completamente bem compreendido pelos cientistas. Entretanto, alguns elementos a ciência já sabe serem essenciais para o “sopro de vida”, como metano, dióxido de carbono, amônia, metano e o hidrogênio. Todos eles já foram encontrados em Encélado, que no começo do ano também teve o fósforo encontrado. Agora, mais um item entra para a lista: o cianeto de hidrogênio.

O cianeto de hidrogênio (HCN), é um gás tóxico para a gente hoje, e já foi inclusive usado como arma química (sendo uma das bases para o Zyklon B, utilizado nas câmaras de gás nazistas).

Paradoxalmente, pesquisas recentes mostraram que esse gás hoje ligado à morte, já foi, na verdade, responsável pela origem da vida. O gás venenoso pode ter sido um dos principais responsáveis pelo surgimento de moléculas como o RNA.

Uma lua em potencial

Agora, graças a dados coletados pela sonda espacial Cassini e em um estudo publicado na Nature Astronomy, cientistas da Universidade Harvard e do Instituto de Tecnologia da Califórnia descobriram que esse gás também está no satélite gelado. Encélado é uma das 145 Luas do senhor dos anéis do nosso sistema solar, cuja superfície é composta por uma grossa camada de gelo.

Abaixo desse gelo todo, entretanto, existe um grande oceano de água salgada, que os cientistas acreditam abrigar todos os elementos para a existência de vida (e, talvez, a própria vida em si).

Continua após a publicidade

Se os elementos estão abaixo da crosta de gelo, como a Cassini foi capaz de identificar o elemento? Acontece que na superfície gelada, existem gêiseres que cospem a água e gás do gelo para o espaço, a mais de 1 mil km por hora. Uma parte desse material cai na superfície, mas outra acaba indo parar nos anéis do planeta gasoso.

Os dados foram coletados pelo Espectrômetro de Massa de Íons e Nêutrons, que depois passaram por um modelo estatístico para a sua análise. Dentre as moléculas encontradas, estava exatamente o cianeto de hidrogênio.

“Ainda não temos uma imagem completa das moléculas presentes e necessárias para a origem da vida, nem mesmo sabemos como a origem da vida ocorreu na Terra. Mas temos uma boa ideia de alguns dos blocos de construção necessários para o início da vida, e o cianeto de hidrogênio é um desses blocos extremamente versáteis”, conta a New Scientist Jonah Peter, biofísico da Universidade Harvard e um dos autores do novo estudo.

Apesar dos pesquisadores ainda não terem encontrado evidências de vida propriamente dita no satélite, eles acreditam que a descoberta de cada vez mais novos compostos aumentam as possibilidades para que Encélado possa abrigar em seus oceanos algum tipo de vida microbiana ou mesmo processos que poderiam dar aquele start para o surgimento da vida em si.

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram

Continua após a publicidade