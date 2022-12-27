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Ciência

Conheça o misterioso hexágono que existe no polo norte de Saturno

Ele é formado por uma corrente de ar instável e tem 30 mil quilômetros de largura – espaço que comportaria dois planetas Terra.

Por Luisa Costa 27 dez 2022, 18h43 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h48
Fotografia do topo de Saturno, mostrando a forma hexagonal.
 (NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute/Divulgação)
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Conheça o misterioso hexágono que existe no polo norte de Saturno Priorizar nos meus resultados Google

Pegue qualquer imagem da Terra vista do espaço e você verá um mundo azul coberto por nuvens brancas que, aqui e acolá, formam redemoinhos. Por aqui, esse é o status quo: as correntes de ar imprimem círculos e espirais no planeta. Daí você imagina a surpresa dos astrônomos ao descobrirem que o padrão que aparece no polo norte de Saturno é um hexágono.

O hexágono de Saturno foi descoberto em 1981 pela missão Voyager, da Nasa, que enviou uma sonda ao gigante gasoso. O polo norte do planeta foi revisitado em 2004 pela agência americana com outra missão não tripulada, chamada Cassini-Huygens – que ficou em operação até 2017. Mas as informações sobre o hexágono ainda são escassas: ele é um dos mistérios do Sistema Solar.

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Sabe-se que o hexágono é formado por uma corrente de ar que se move de forma instável e turbulenta. É um furacão gigante que gira no sentido anti-horário e tem 30 mil quilômetros de largura – um espaço que comportaria duas Terras. Não é um fenômeno uniforme: por lá existem diversas estruturas de nuvens, com tamanhos e orientações diferentes.

Bem no centro do polo norte, está o redemoinho principal, com um olho 50 vezes maior que o olho médio de um furacão na Terra. Há um monte de vórtices menores que se arrastam em volta do centro e giram, ao contrário de todo o resto, em sentido horário. O maior destes vórtices se estende por 3,5 mil quilômetros – aproximadamente o dobro do tamanho do maior furacão da Terra, segundo a Nasa.

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Gif colorido que mostra a visão completa do polo norte de Saturno, onde consegue-se ver o hexágono e suas variações de movimento.
O hexágono criado pela corrente de ar no polo norte de Saturno é um dos mistérios do Sistema Solar. (NASA/Divulgação)

Os astrônomos sabem desses detalhes por causa das imagens obtidas em 2012 pela câmera da espaçonave Cassini, que formaram o vídeo que você vê acima – o primeiro a mostrar uma visão completa do polo norte de Saturno.

As imagens foram coloridas artificialmente: os astrônomos atribuíram cores a ondas eletromagnéticas que não somos capazes de enxergar, como o ultravioleta e o infravermelho. É um truque comum para gerar imagens do cosmos, e você pode entender melhor sobre esse processo nesta matéria da Super.

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As cores diferentes, claro, não servem para nos deixar boquiabertos. Elas mostram aos astrônomos um contraste entre tipos diferentes de partículas atmosféricas. Segundo a Nasa, dentro do hexágono há menos partículas grandes de névoa e uma concentração de partículas menores. É o contrário do lado de fora: a corrente de ar que forma o hexágono funcionaria como uma barreira.

OK: o vídeo super colorido nos mostra como a corrente de ar se movimenta no polo norte de Saturno. Mas como o hexágono se parece, de verdade? Nós o enxergaríamos em tons de dourado e azul, se fosse possível viajar até lá. Mais ou menos como a imagem abaixo, também registrada pela missão Cassini, em 2012, a uma distância de 418 mil quilômetros do planeta.

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Imagem do polo norte de Saturno.
O hexágono na atmosfera de Saturno é azul e dourado. (NASA/Divulgação)

Cientistas da Universidade de Harvard já fizeram simulações de computador para estudar a atmosfera de Saturno e alcançaram o formato hexagonal em modelos 3D do planeta. “A ideia principal é que as tempestades não precisam ser fenômenos circulares [como são na Terra]”, disse Rakesh Yadav, pesquisador de Harvard que participou da investigação. “Eles podem adquirir formas poligonais em planetas gigantes [como Saturno]”.

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Os astrônomos também já descobriram que o hexágono muda de cor de acordo com a exposição do polo norte à luz solar, que poderia aumentar a presença de aerossóis e, então, alterar a composição da atmosfera do planeta. Mas os motivos para a mudança de cor ainda são discutidos – assim como o próprio formato, o hexágono, formado pelas correntes de ar.

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