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Ciência

Pessoas conseguem se comunicar enquanto dormem

Em experiência de laboratório nos EUA, alguns indivíduos foram capazes de ouvir comandos e fazer contas simples.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 Maio 2021, 16h16 | Atualizado em 20 Maio 2021, 16h16
Ilustração de garota dormindo, sonhando com uma conta matemática: "8 - 6 = 2 ovelhas"
 (Nana Grünewald/Superinteressante)
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Em uma experiência realizada pela Northwestern University, nos EUA (1), 22 voluntários foram levados para dormir no laboratório enquanto tinham suas ondas cerebrais monitoradas por cientistas. Outros três grupos de pessoas, na Alemanha, na França e na Holanda, foram submetidas ao mesmo teste.

Assim que as ondas cerebrais mudavam de frequência, apontando que o indivíduo tinha entrado na fase REM (rapid eye movement), em que os sonhos acontecem, os cientistas faziam perguntas como “quanto é 8 menos 6?” ou “quanto é 1 mais 4?”. A pessoa deveria responder movendo os olhos o número correspondente de vezes (nos exemplos acima, 2 ou 5).

Os pesquisadores também fizeram perguntas do tipo “sim” ou “não”, que o voluntário deveria responder movendo certos músculos do rosto (o zigomático, das bochechas, para “sim”, e o corrugador, nas sobrancelhas, para “não”).

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Ao todo, foram realizados 158 testes. A grande maioria gerou resultados incorretos ou ambíguos – mas, em 29 casos, a pessoa acertou. Os cientistas também pronunciaram  determinadas palavras enquanto os indivíduos dormiam – e alguns se lembraram desses termos ao acordar. A possível explicação é que parte do cérebro estava “acordada” – alguns dos voluntários tinham experiência com técnicas de controle dos sonhos. 

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Fonte 1. Real-time dialogue between experimenters and dreamers during REM sleep. K Konkoly e outros, 2021.

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