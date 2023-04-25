Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Semana do Cliente: Assine o Digital por R$ 5,99/mês e tenha conteúdo exclusivo na palma da sua mão!
Ciência

Por que insetos voam ao redor da luz? Estudo sugere nova hipótese

Segundo uma pesquisa feita pelo Imperial College de Londres, esses animais não são atraídos – e sim desorientados pela luz.

Por Maria Clara Rossini 25 abr 2023, 15h27 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h52
Foto de moscas voando em volta de uma fonte de luz.
 (NeagoneFo/Getty Images)
Continua após publicidade
Por que insetos voam ao redor da luz? Estudo sugere nova hipótese Priorizar nos meus resultados Google

Os insetos se orientam pela luz da Lua. A fonte fixa de luminosidade no céu ajuda os animais a se localizar e encontrar seu habitat. Quando surge uma luz artificial, como uma lâmpada, eles a confundem com o satélite natural e são atraídos em direção a ela. 

Essa é a explicação clássica e mais disseminada sobre por que os insetos voadores orbitam as lâmpadas acesas. Mas ela pode estar errada. Segundo um estudo feito por pesquisadores da Imperial College de Londres, a luz não atrai, mas “aprisiona” os insetos que passam por perto dela.

Isso ocorre graças a um fenômeno chamado dorsal light response, ou “resposta dorsal à luz”. É uma espécie de reflexo que existe em muitos insetos e alguns peixes: ele faz com que as costas do animal fiquem voltadas para a luz. Como a fonte primária de luminosidade costuma vir de cima (seja de dia ou de noite), esse reflexo deixa o animal na posição ideal, com o dorso para cima na posição de voo.

Esse reflexo já era conhecido, mas até então não estava relacionado com a “atração” pela luz. Para chegar à conclusão, os pesquisadores colocaram uma lâmpada na mata e filmaram os insetos que se aproximavam dela. A câmera é especializada em captura de movimento, o que permitiu observar os animais em detalhe. Veja abaixo.

Siga
Continua após a publicidade

É possível perceber alguns fenômenos: quando os insetos passam por cima da lâmpada, eles passam a voar de ponta-cabeça, com as costas voltadas para a luz. No início do vídeo, é possível perceber que a órbita em torno da lâmpada também é feita de costas. Grosso modo, é como se um imã imaginário conectasse o dorso à luz.

Continua após a publicidade

Pensa só: se os insetos apenas “se confundissem”, eles iriam em direção à luz, em vez de orbitá-la. A lâmpada também deveria atrair dezenas de insetos que estavam pela região, mas em vez disso ela só pareceu fazer efeito sob os que passavam perto da luz artificial.

Os pesquisadores propõem, então, que a luz desorienta os animais. Ela faz com que eles mergulhem, caiam, orbitem e voem de ponta-cabeça – comportamentos no mínimo incomuns.

Continua após a publicidade

Os insetos podem, sim, bater na lâmpada. Mas os pesquisadores defendem que essa é uma consequência dos movimentos desordenados, e não algo intencional. Outra ideia é que a luz dificultaria a visão dos insetos, mas essa hipótese não explica o movimento de órbita em torno da lâmpada.

O artigo ainda deve passar pela revisão de outros cientistas antes de ser publicado, mas já está disponível na plataforma bioRxiv. Os pesquisadores esperam que o estudo ajude a entender e minimizar o impacto das luzes artificiais no ecossistema dos insetos.

Continua após a publicidade
Publicidade
TAGS:
Biologia
Insetos
luz
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional verde-escuro com texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo uma página de notícias e um ícone de árvore verde-claroMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O mês é do cliente. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).