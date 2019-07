Qual a cor das esferas? Entenda como esta ilusão de ótica bagunça o seu cérebro

A internet adora uma boa ilusão de ótica: coisas como “qual a cor do vestido?” e “porta ou praia?” sempre levam a longas – e acaloradas – discussões. Afinal, é curioso perceber como o nosso cérebro pode ser facilmente enganado.

Agora, mais uma dessas ilusões tem perturbado a cabeça de muita gente. Criada pelo professor David Novick, da Universidade do Texas em El Paso, ela parte de uma pergunta aparentemente simples: qual é a cor das esferas?

Se você enxerga cores normalmente, com certeza está vendo na imagem acima algumas esferas azuis, outras verdes e outras avermelhadas. Mas, acredite, todas são da mesma cor, um bronze claro (especificamente, o tom RGB 255,188,144). Veja:

Surpreendente, não? O efeito da ilusão é mais perceptível em menor escala, quando você ver pelo smartphone, por exemplo. Se você olhar a imagem grande, a cor real fica mais visível.

Desvendar esse mistério é mais simples do que parece. Preste atenção nas cores das listras que estão por cima de cada esfera. Sim, elas são parecidas com a cor que você enxerga cada uma das bolinhas – só que num tom mais vivo.

Isso não acontece por acaso: nosso cérebro percebe as cores de forma diferente quando elas estão sozinhas e quando elas estão em contraste com outras cores. Por exemplo, um tom de cinza aparenta ser mais claro quando está perto do branco e mais escuro perto do preto.

Esse tipo de truque é conhecido como ilusão de Munker-White. Tal fenômeno altera nossa percepção de cores idênticas na presença de listras de tons diferentes. Não se sabe ao certo porque isso acontece. Novick, de qualquer forma, chama o resultado de “efeito de acabamento de cor”: diante de várias cores juntas, nossa central de comando acaba resumindo tudo e criando uma “cor média”, um meio termo para as cores que estamos vendo.

No caso das esferas, como o cobre não é um tom forte, o único efeito que ele consegue criar sobre cores como o vermelho, o azul e o verde é diminuir o brilho desses tons. Por isso, as esferas ficam com cores meio desbotadas. Perceba melhor no gif abaixo:

Para que isso fique mais claro, veja esta outra imagem:

Você enxerga uma caveira roxa e outra laranja, certo? Lamentamos informar mas, na verdade, as duas são vermelhas. As listras azuis e amarelas por cima delas, porém, criam o efeito Munker-White. A frase “me engana que eu gosto” nunca fez tanto sentido.