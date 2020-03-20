Salada espacial: alface criada na ISS é tão boa quanto a da Terra
A dieta de astronautas não costuma contar com alimentos frescos. Mas há quem trabalhe para mudar isso.
Comida espacial costuma ser sinônimo de alimentos desidratados ou de preparação rápida. Por motivos óbvios, não dá para levar nada fresco na mala para o espaço: alimentos in natura não sobrevivem muito tempo sem a conservação adequada. Mas pesquisadores estão trabalhando para mudar isso.
Usando estufas com luz de LED e irrigação automática, astronautas cultivaram alface roxa no espaço por dois anos. Em testes de qualidade, a verdura se mostrou livre de micróbios nocivos à saúde humana – e não perdeu em nada em aspectos como sabor e valor nutricional.
O projeto faz parte do programa Veggie, da Nasa, e aconteceu a bordo da Estação Espacial Internacional (ISS). Após o sucesso, cientistas planejam iniciar novos cultivos, como de tomates e pimentões.
A ideia é que, em viagens espaciais futuras, astronautas consigam produzir seu próprio alimento enquanto estiverem no espaço. Dominar essa habilidade é vital para que as naves não precisem carregar tantos suprimentos e, assim, missões possam durar mais tempo. Com uma agricultura espacial bem desenvolvida, dá até para sonhar com visitas a lugares que estão a longas distâncias da Terra – como Marte, por exemplo. Sai um X-salada cósmico!