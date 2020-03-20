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Ciência

Salada espacial: alface criada na ISS é tão boa quanto a da Terra

A dieta de astronautas não costuma contar com alimentos frescos. Mas há quem trabalhe para mudar isso.

Por SUPER 20 mar 2020, 13h44 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h23
SI_414_ISS_alface
 (Reprodução/NASA)
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Salada espacial: alface criada na ISS é tão boa quanto a da Terra Priorizar nos meus resultados Google

Comida espacial costuma ser sinônimo de alimentos desidratados ou de preparação rápida. Por motivos óbvios, não dá para levar nada fresco na mala para o espaço: alimentos in natura não sobrevivem muito tempo sem a conservação adequada. Mas pesquisadores estão trabalhando para mudar isso.

Usando estufas com luz de LED e irrigação automática, astronautas cultivaram alface roxa no espaço por dois anos. Em testes de qualidade, a verdura se mostrou livre de micróbios nocivos à saúde humana – e não perdeu em nada em aspectos como sabor e valor nutricional.

O projeto faz parte do programa Veggie, da Nasa, e aconteceu a bordo da Estação Espacial Internacional (ISS). Após o sucesso, cientistas planejam iniciar novos cultivos, como de tomates e pimentões.

A ideia é que, em viagens espaciais futuras, astronautas consigam produzir seu próprio alimento enquanto estiverem no espaço. Dominar essa habilidade é vital para que as naves não precisem carregar tantos suprimentos e, assim, missões possam durar mais tempo. Com uma agricultura espacial bem desenvolvida, dá até para sonhar com visitas a lugares que estão a longas distâncias da Terra – como Marte, por exemplo. Sai um X-salada cósmico!

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