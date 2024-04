Subsidência do solo: quais cidades litorâneas estão afundando mais rápido?

A cidade que você vê na imagem acima é Ho Chi Minh, no Vietnã. Segundo uma pesquisa publicada no periódico Nature Sustainability, essa é a cidade que afunda mais rápido no mundo, a uma taxa de 16 milímetros por ano. O estudo não avaliou o aumento do nível do mar, e sim um fenômeno chamado subsidência relativa do solo. Ele ocorre devido à compactação do solo ou terreno, fazendo a superfície “afundar”.

Isso acelera os impactos do aumento do nível do mar – principalmente para populações que vivem na costa.

Usando dados de satélite, os pesquisadores avaliaram a subsidência de 48 cidades costeiras ao redor do mundo, entre 2014 e 2020. Confira no gráfico abaixo.

