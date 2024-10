Técnica permite extrair lítio do mar

O lítio é essencial para o futuro do mundo. Nas próximas décadas, as reservas desse metal, o principal componente das baterias, serão tão valorizadas e disputadas quanto o petróleo é hoje – e deverão se esgotar por volta de 2080. Mas a ciência pode ter encontrado uma saída.

Dois estudos, publicados por pesquisadores da China e da Arábia Saudita (1), demonstraram novos métodos para extrair lítio da água do mar – um recurso extremamente abundante, quase inesgotável. A primeira técnica usa uma membrana especial, com nanopartículas de alumínio, que é colocada sobre um tanque de água salgada.

Conforme a água evapora, sob a luz do sol, as nanopartículas capturam o lítio, que pode então ser extraído. O segundo sistema, que já foi testado com água do Mar Morto, é uma espécie de bateria ao contrário: ele aplica eletricidade sobre a água, desencadeando um processo que separa o lítio.

