Técnica transforma asteroides em comida de astronauta

Um dos principais desafios envolvidos na colonização do espaço diz respeito à alimentação: a duração das missões fica limitada pela quantidade de comida que os astronautas conseguirem levar da Terra (as tentativas de cultivar verduras no espaço ainda são incipientes e, mesmo quando dão certo, rendem poucas calorias).

Mas um artigo científico (1) assinado por três pesquisadores ingleses e publicado no International Journal of Astrobiology propõe uma solução: usar asteroides como fonte alimentar.

A ideia é extrair pedaços deles e submetê-los a um processo de pirólise (decomposição por calor, que seria feita a bordo da nave ou de uma estação espacial).

Essa técnica, que é similar à usada na reciclagem de plástico, liberaria hidrocarbonetos que seriam usados para alimentar bactérias mantidas num biorreator (uma espécie de tanque).

Esses micróbios se multiplicariam, formando uma biomassa rica em calorias, que os astronautas comeriam. Os pesquisadores calcularam que uma rocha de 5.000 toneladas, relativamente pequena para os padrões espaciais, seria suficiente para alimentar um astronauta durante um ano inteiro.

Fonte 1. How we can mine asteroids for space food”, E Pilles e outros, 2024.

