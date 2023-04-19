Reino Unido estuda a construção de microrreator nuclear na Lua
Ele forneceria energia para uma eventual base lunar; viabilidade será estudada pela divisão aeroespacial da Rolls-Royce
A agência espacial britânica UKSA assinou um contrato com a Rolls-Royce para que a empresa desenvolva um microrreator nuclear, que possa ser enviado para a Lua e montado lá – onde forneceria energia para uma eventual base.
A iniciativa, que terá a participação de quatro universidades inglesas, é apenas um primeiro estudo – a partir do qual o governo inglês vai decidir se financia ou não a construção do reator.
A Rolls-Royce tem duas divisões: uma que faz carros de luxo (e desde 1998 pertence à BMW), e outra que produz turbinas de avião e equipamentos militares. Ela ainda é inglesa, e será a responsável pelo projeto do reator.
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