“Um drinque por dia já danifica o cérebro, diz estudo.” Não é bem assim…

O que a notícia dizia:

Tomar um copo de cerveja, uma taça de vinho ou uma dose de destilado por dia faz o cérebro encolher. Foi o que constatou um grupo internacional de cientistas, que analisou (1) imagens do cérebro de 36 mil ingleses entre 40 e 69 anos de idade.

Qual é a verdade:

“O consumo de álcool explica 1% da variação na massa cinzenta, e 0,3% da variação na massa branca [do cérebro]”, diz o estudo. Ou seja, o efeito é minúsculo – e fica ainda menor, afirma o estudo, se você excluir as pessoas que bebem muito (tirando elas, o consumo de álcool explica apenas 0,4% e 0,1%, respectivamente, da perda de massa).

O encolhimento se deve bem mais a outros fatores, como doenças neurológicas e o envelhecimento: a partir dos 40 anos, perdemos em média 5% da massa cerebral a cada década.

Fonte 1. Associations between alcohol consumption and gray and white matter volumes in the UK Biobank. R Daviet e outros, 2022.

