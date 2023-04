Nesta quinta (20), habitantes da Austrália, Indonésia e Papua Nova-Guiné vão presenciar um fenômeno que acontece, em média, uma vez por década: um eclipse solar híbrido. A última vez que esse tipo raro de eclipse deu as caras foi em novembro de 2013, na África Central; a próxima aparição está prevista para 2031.

Mas o que é um eclipse solar híbrido? Veja só: eclipses solares acontecem quando a Lua passa entre o Sol e a Terra, bloqueando a luz do astro-rei por um curto período em determinada área do planeta. Este bloqueio pode ser total ou parcial e conferir aparências diferentes ao fenômeno.

Observe o gif abaixo. Quando a Lua se posiciona entre o Sol e a Terra, projeta uma sombra no planeta. Esta sombra é dividida em duas partes: umbra (a região central e mais escura da sombra) e penumbra (a área restante, mais clara).

As pessoas na umbra estão perfeitamente alinhadas com a Lua e o Sol. Elas experimentam um eclipse solar total: o céu fica escuro como se fosse noite, porque o satélite bloqueou completamente a luz solar. Pessoas na penumbra experimentam um eclipse parcial: para elas, a estrela adquire aparência semelhante à da Lua nas fases crescente ou minguante.

Também existem eclipses “anulares”, em que se vê um “anel de fogo” no céu. Eles acontecem quando a Lua passa entre o Sol e a Terra, mas não está perto o suficiente de nós para que pareça tão grande quanto a estrela – e a esconda por completo. Isso ocorre porque sua órbita é elíptica, e não perfeitamente circular, então às vezes se afasta mais do planeta.

O eclipse solar híbrido, que acontecerá nesta quinta-feira (20), é uma junção destas aparências. Nesta ocasião, a Lua está na distância exata para que, enquanto ela se move ao redor da Terra, ocorra a transição entre o eclipse solar anular (quando o satélite não projeta a umbra) e o eclipse total (quando projeta).

O fenômeno será visível na noite de quinta-feira, entre as 22h36 e 3h59 no horário de Brasília (veja aqui um mapa do eclipse). Para conferir, você pode recorrer a transmissões ao vivo do evento, como a disponível abaixo.

