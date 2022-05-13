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Ciência

Veja como acompanhar o eclipse lunar total que acontecerá domingo à noite

Eclipse e Lua de Sangue poderão ser vistos em todo o território brasileiro a partir das 0h30.

Por Leo Caparroz 13 Maio 2022, 18h45 | Atualizado em 9 ago 2022, 13h19
Foto de um eclipse lunar total.
 (Diana Robinson Photography/Getty Images)
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Na noite deste domingo, 15 de maio, será possível testemunhar um evento singular. Um eclipse total da Lua ocorrerá durante a madrugada de domingo para segunda, com ponto máximo às 01h11 do dia 16, horário de Brasília. O fenômeno poderá ser observado em todo o território nacional.

Mapa.
No mapa, a parte clara representa a região em que o eclipse será visível. (Nasa/Reprodução)

O Brasil está no meio do mapa de visibilidade, o que significa que a Lua estará alta no céu quando o eclipse começar. Uma condição similar a essa só vai acontecer novamente no país em 2029 – até lá, os poucos eclipses totais observáveis por aqui ocorrerão perto do nascer ou do pôr da Lua.

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Um eclipse acontece quando a Terra fica alinhada entre o Sol e a Lua. Dessa forma, a Terra obstrui a luz que chegaria à Lua – e acaba por “projetar” sua sombra no satélite.

O eclipse lunar total também vem acompanhado de outro fenômeno interessante, conhecido como “Lua de Sangue”. Quando o Sol nasce ou se põe, a luminosidade que chega até nós é uma luz vermelho-alaranjada. Isso ocorre porque a luz do começo ou do final do dia viaja uma distância maior, e também atravessa uma parte mais densa da atmosfera, se comparada à luz do meio-dia (que vem diretamente de cima). Assim, quanto mais moléculas os raios precisam atravessar, maior é a quantidade de luz filtrada. O que resta são as ondas de comprimentos maiores – no caso, os mais próximos do vermelho.

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O que acontece na Lua de Sangue é exatamente isso. A Terra não cobre toda a luz vinda do Sol, e a que escapa percorre as beiradas da esfera terrestre. Nesse caso, a luz que chega à Lua é a mesma do nascer e pôr-do-sol que está sendo observado em um ponto da Terra – a Lua, por sua vez, reflete essa luz vermelha em quem observa o eclipse.

Ao contrário dos eclipses solares, os lunares não apresentam nenhum risco à saúde dos olhos. É como observar a Lua em um dia qualquer, completamente inofensivo.

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A atração começa às 23h27 do dia 15, com o início do eclipse parcial. Em seguida, a Terra cobrirá mais e mais da Lua. O ponto máximo está previsto para às 01h11 do dia seguinte. Daí em diante ocorrerá o inverso, e o espetáculo terá terminado por volta das 3 da manhã.

Tabela com data e hora do eclipse lunar em São Paulo.
O eclipse completo dura cerca de duas horas e trinta minutos. Ao longo desse período, a Lua terá diferentes graus de exposição. (Arte/Superinteressante)
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O eclipse pode ser observado a olho nu; mas, caso o clima não colabore, também é possível recorrer à transmissão do Observatório Nacional, clicando neste link.

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TAGS:
Astronomia
Eclipse
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