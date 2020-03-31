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Ciência

Veja o que o telescópio Hubble avistou no dia em que você faz aniversário

A Nasa lançou uma plataforma interativa em comemoração ao aniversário de 30 anos do telescópio. Confira.

Por Carolina Fioratti 31 mar 2020, 17h24 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h24
SI_Hubble
 (NASA/Montagem sobre reprodução)
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Veja o que o telescópio Hubble avistou no dia em que você faz aniversário Priorizar nos meus resultados Google

Em 2020, o telescópio espacial Hubble, da Nasa, completa 30 anos em órbita. Ao longo de sua história, ele trabalhou 24 horas por dia, sete dias por semana, fotografando o espaço. E agora, disponibilizou para todos suas melhores imagens. 

Digitando o dia e o mês do seu aniversário, uma plataforma criada pela Nasa mostra uma imagem feita pelo Hubble naquele dia. Não é possível, contudo, escolher o ano, que é totalmente aleatório. As imagens vêm com uma breve explicação em inglês do que estava acontecendo no momento.

Para ver o que Hubble viu no seu dia, basta clicar aqui. O projeto viralizou nas redes sociais – e fez a NASA entrar nos assuntos mais comentados do Twitter: 

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https://twitter.com/yestodayart/status/1245072284487909382

Siga

https://twitter.com/siberiadnrt/status/1245072315844644864

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Lançado no dia 24 de abril de 1990, o telescópio Hubble é parte importante da história da NASA. Ele possibilitou o estudo detalhado de partes até então desconhecidas do universo, que estavam além de nossa galáxia.

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Em comunicado, a agência espacial definiu o satélite como um de seus “observatórios mais valiosos e de maior longevidade”. Diversos eventos em comemoração estavam programados para acontecer ao longo de 2020, mas em razão da pandemia de Covid-19, todos foram adiados, sem novas datas definidas. Para contornar o problema, a Nasa prometeu liberar, com o tempo, o acesso a mais imagens, vídeos, documentários e conteúdos interativos exclusivos.

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