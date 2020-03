Em 2020, o telescópio espacial Hubble, da Nasa, completa 30 anos em órbita. Ao longo de sua história, ele trabalhou 24 horas por dia, sete dias por semana, fotografando o espaço. E agora, disponibilizou para todos suas melhores imagens.

Digitando o dia e o mês do seu aniversário, uma plataforma criada pela Nasa gera a imagem feita pelo Hubble naquele dia. Não é possível, contudo, escolher o ano, que é totalmente aleatório. As imagens vêm com uma breve explicação em inglês do que estava acontecendo no momento.

Para ver o que Hubble viu no seu dia, basta clicar aqui. O projeto viralizou nas redes sociais – e fez a NASA entrar nos assuntos mais comentados do Twitter:

minha imagem de aniversário da nasa é mt linda eu to ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/3W2D9eZIbL — 𝒯𝒽𝒶𝒾 (@yestodayart) March 31, 2020

a foto que a nasa tirou no dia do meu aniversário é perfeita pic.twitter.com/DKMmA8vjk3 — siberia off (@siberiadnrt) March 31, 2020

Lançado no dia 24 de abril de 1990, o telescópio Hubble é parte importante da história da NASA. Ele possibilitou o estudo detalhado de partes até então desconhecidas do universo, que estavam além de nossa galáxia.

Em comunicado, a agência espacial definiu o satélite como um de seus “observatórios mais valiosos e de maior longevidade”. Diversos eventos em comemoração estavam programados para acontecer ao longo de 2020, mas em razão da pandemia de Covid-19, todos foram adiados, sem novas datas definidas. Para contornar o problema, a Nasa prometeu liberar, com o tempo, o acesso a mais imagens, vídeos, documentários e conteúdos interativos exclusivos.