Você pode ajudar cientistas a desvendar megaestrutura alienígena

E se a você pudesse participar de uma das maiores descobertas astronômicas dos últimos tempos? E se essa descoberta fosse relacionada à vida extraterrestre? Parece coisa de quem vive com a cabeça no mundo da Lua? Não exatamente. Astrônomos americanos querem a sua ajuda para desvendar a estrela mais misteriosa da Via Láctea: a KIC 8462852, descoberta em 2009, e batizada, carinhosamente, de WTF – uma sigla que tanto pode significar “Where’s the flux?” (“onde está o fluxo?”) quanto “What The f*ck?” (“Que p*** é essa?”).

Como não pode ser vista olho nu, já que está a 1.480 anos luz daqui, eles precisam juntar 100 mil dólares para alugar telescópios por um ano. É aí que você entra. Eles abriram uma campanha no Kickstarter, na qual você pode doar qualquer quantia para ajudar nos estudos. Dependendo de quanto dinheiro doar, você pode ganhar recompensas diferentes, como um poster em alta resolução com uma interpretação artística da WTF, uma camiseta com o símbolo da organização dos caras, adesivos da estrela

O que eles querem descobrir é por que essa estrela oscila tanto. Geralmente, a luz das estrelas pisca porque planetas, satélites e cometas passam entre elas, interrompendo o fluxo luminoso em um período de horas – isso é normal. Mas a oscilação da WTF é bizarra: ela não tem uma frequência estável e pode ficar dias ou até semanas sem aparecer no céu, o que é muito estranho. E isso pode indicar a existência de uma megaestrutura alienígena.

Os astrônomos criaram várias hipóteses para explicar essa oscilação estranha. A mais provável é que um grupo de cometas tenha passado pela estrela, sido desintegrado pela sua gravidade e criado as oscilações que vemos hoje – mas isso não responderia por que o fluxo tem uma frequência tão bizarra, e por que a estrela permanece tanto tempo no escuro.

Outra ideia é que planetas em formação tenham bloqueado a luz – só que, como a estrela é antiga, isso seria improvável, já que planetas costumam se formar ao redor de estrelas mais jovens.

A terceira teoria é a mais legal – e vem lá dos anos 60. O matemático Freeman Dyson imaginou uma megaestrutura alienígena de captação de energia solar: uma imensa máquina que cercaria a estrela para sugar toda a energia que pudesse e, depois, transmiti-la ao planeta colonizado. Essa construção gigantesca foi batizada de Esfera de Dyson, e é por ela que os astrônomos procuram (vamos combinar: se a resposta da WTF fosse asteróides, seria muito chato).

Como as oscilações são o que torna a WTF misteriosa, os astrônomos só pedem solucionar o mistério quando conseguirem observar e colher dados sobre uma delas. E é por isso que a quantia proposta no Kickstarter é tão alta: os astrônomos precisam ficar atentos o tempo todo, em várias partes do mundo e durante o maior tempo possível – já que ninguém sabe quando a próxima oscilação vai acontecer.