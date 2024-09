Vulcão de Dallol: as termas etíopes sulfúricas, coloridas e ferventes de pH 0

Não faltam descrições do inferno. O apóstolo Mateus disse que “os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes” (13:49-50). Lucas, por sua vez, diz se tratar de “um local de sede agonizante que jamais pode ser saciada” (16.22-24).

Tanto o calor como a sede encontram algum respaldo na coisa mais próxima do inferno que os geólogos já encontraram na vida real: a depressão de Danakil, na Etiópia, onde fica o vulcão de Dallol.

Ainda que não houvesse o vulcão, essa região desértica já seria torturante por si só. Trata-se do lugar com temperatura média mais alta de qualquer local já habitado na Terra, em 34,6 °C. A máxima média do mês mais quente é 46,7 °C, ou seja: ao longo de junho, por volta do meio-dia, essa é a temperatura na sombra.

Quando Mussolini invadiu e anexou a Etiópia como colônia, em 1935, os italianos passaram a extrair enxofre da região. Esse elemento químico, abundante em Dallol, também é típico de descrições literárias do inferno. Não à toa, já que seu cheiro pungente de ovo podre e suas chamas fantasmagóricas dão as caras em erupções vulcânicas.

Uma cidade fantasma que costumava abrigar mineiros italianos hoje está em ruínas, e o solo árido ao seu redor têm cor amarelada por causa desse elemento químico:

Nas proximidades do vulcão, o cenário se torna mais e mais inverossímil. Águas subterrâneas aquecidas pelo magma são expelidas por gêiseres, formando poços rasos de coloração verde, amarela, laranja… As cores remetem a algas, mas na verdade são resultado de variações na oxidação do ferro diluído no líquido, que atinge concentrações de 26 g/L.

Com exceção de algumas poucas colônias de microorganismos extremófilos – adaptados em ambientes de calor ou frio, acidez ou alcalinidade anoirmais –, o local é estéril. O pH na maior parte dos poços d’água é negativo, menor que zero (A água, você deve se lembrar, fica em pH 7. Até uma bateria de carro consegue ser menos ácida, com pH 0,8). A temperatura da água passa dos 100 ºC, e a salinidade é até dez vezes mais alta que o oceano.

Para completar o cenário infernal, o local fica 125 m abaixo do nível do mar, e o vulcão em si é pontuado por uma cratera de 30 m de diâmetro deixada pela erupção mais recente, em 1926. De tempos em tempos, ao longo da história geológica, a água do Mar Vermelho penetrou no continente e submergiu a região (a última vez que isso aconteceu foi há apenas 30 mil anos).

Fique com uma última imagem, de uma forção de sal e enxofre no meio do relevo avermelhado marciano gerado por minério de ferro. E lembre-se: quando quiser as férias mais desagradáveis possíveis (ainda que deslumbrantes), você já sabe onde se hospedar.