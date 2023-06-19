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Bruno Garattoni

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Vencedor de 15 prêmios de Jornalismo. Editor da Super.

Alegando “potenciais riscos”, Meta decide não liberar sua nova IA ao público

Voicebox é capaz de clonar a voz de qualquer pessoa a partir de uma amostra minúscula, com apenas dois segundos de duração; Senado dos EUA pede explicações à empresa após vazamento de IA de linguagem  

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 jun 2023, 16h00 | Atualizado em 6 set 2024, 15h39
Ilustração 3D de círculos achatados coloridos em uma composição que remete a ondas de som; em fundo creme.
 (Facebook./Divulgação)
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Alegando “potenciais riscos”, Meta decide não liberar sua nova IA ao público Priorizar nos meus resultados Google

Voicebox é capaz de clonar a voz de qualquer pessoa a partir de uma amostra minúscula, com apenas dois segundos de duração; Senado dos EUA pede explicações à empresa após vazamento de IA de linguagem  

“Há muitas possibilidades excitantes para os modelos generativos de fala, mas devido aos potenciais riscos de mau uso, nós não estamos disponibilizando o modelo Voicebox ou seu código”, diz a Meta no texto de apresentação da nova IA, que é capaz de clonar a fala de qualquer pessoa com alta precisão. 

Segundo a Meta, o algoritmo foi treinado em mais de 50 mil horas de gravações e audiobooks (em inglês, francês, espanhol, alemão, polonês e português), e gera resultados mais fidedignos do que outros  algoritmos de síntese/clonagem vocal. Veja abaixo um exemplo: 

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Soa bem convincente. Mas o principal avanço da nova IA é que, ao contrário de suas antecessoras, ela não requer gravações longas: basta alimentar o software com dois segundos da voz de uma pessoa. Aí, você pode usar a ferramenta para fazê-la “dizer” qualquer coisa – é só digitar as frases.

Nesta página da Meta, há uma série de amostras de voz com 2 segundos – e, ao lado de cada uma, seu clone sintetizado pelo algoritmo. A semelhança é espantosa. E o Voicebox tem uma função ainda mais impressionante, chamada Style transfer: em vez de digitar as frases, você simplesmente fala com o algoritmo – e ele reproduz tudo, inclusive as pausas e entonações, na voz clonada da outra pessoa.

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meta-IA-voicebox
Fluxo de clonagem e síntese vocal do algoritmo Voicebox. (Meta/Reprodução)

A empresa não diz quais seriam os “potenciais riscos” do Voicebox, mas eles são fáceis de enxergar. Alguém poderia usar a IA para gerar falsos grampos telefônicos, por exemplo, em que políticos e empresários travam diálogos totalmente fictícios – mas verossímeis o bastante para convencer a imprensa, desestabilizar governos e tumultuar eleições. A ferramenta também poderia ser usada na esfera privada, para forjar conversas e chantagear pessoas com a ameaça de divulgar as “gravações”.  

A Meta está fazendo a coisa certa ao não liberar o Voicebox. Mas ela tem um histórico recente ruim no que diz respeito a isso. Em fevereiro, a empresa disponibilizou seu algoritmo de conversação LLaMA (Large Language Model Meta AI) de forma controlada, só para pesquisadores e pessoas autorizadas. 

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Mas aí, pouco tempo depois, o software “vazou” na internet – o que levou dois senadores dos EUA a pedirem explicações formais a Mark Zuckerberg sobre isso. 

O LLaMA foi baixado e modificado por diversas pessoas, dando origem a uma série de descendentes. E isso traz novos riscos: se qualquer pessoa pode mexer no algoritmo, pode remover seus mecanismos de proteção (como não falar sobre temas considerados perigosos, não acessar outros sistemas ou não se auto-aperfeiçoar, por exemplo).   

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Os algoritmos de síntese vocal podem ter usos ainda mais nocivos. Tanto é assim que a Adobe, criadora do primeiro deles – o VoCo, demonstrado em 2016 – nunca o lançou. 

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