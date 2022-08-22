EUA rejeitaram vacina que a Pfizer quer aprovar no Brasil

Ela foi desenvolvida contra a Ômicron, mas é baseada na subvariante BA.1, que já está extinta; governo americano exigiu que os novos imunizantes utilizem as subvariantes BA.4 e BA.5, que são as dominantes hoje – e Pfizer e Moderna aceitaram

A notícia em si, você talvez já tenha visto: na sexta-feira, a Pfizer enviou à Anvisa um pedido de autorização de uso emergencial da sua nova vacina contra o coronavírus. Ela é feita de RNA mensageiro (mRNA), como a vacina atual, mas é bivalente. Ou seja, contém mRNA para ensinar o organismo a fabricar duas versões da proteína spike, os “espetos” que o coronavírus usa para infectar nossas células: tanto a spike original, do Sars-CoV-2 descoberto em 2019, quanto a spike da variante Ômicron.

Dessa forma, o sistema imunológico aprende a reconhecer tanto o coronavírus original quanto a variante Ômicron, e a pessoa fica protegida contra ambas (mais do que com as vacinas atuais). Mas, na prática, há um problema. A nova vacina da Pfizer, assim como o novo imunizante da Moderna, é baseada na primeira Ômicron: a BA.1, que foi suplantada por outras variantes e já está extinta.

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Hoje as subvariantes BA.4 e BA.5 são dominantes, correspondendo a quase 100% dos casos. Ocorre que as novas vacinas, tanto a da Pfizer quanto a da Moderna, são menos eficazes contra elas: produzem 3 vezes menos anticorpos neutralizantes do que contra a BA.1, a subvariante na qual se baseiam.

Por isso, a FDA americana orientou as empresas a reformularem suas novas vacinas, que deverão contemplar as subvariantes BA.4 e BA.5. Elas já estão fazendo isso. Hoje, dia 22 de agosto, a Pfizer enviou à FDA o pedido de liberação da sua vacina BA.4/5.

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Mas, ao mesmo tempo, ela continua oferecendo a vacina BA.1 para outros países. O Reino Unido foi o primeiro a aprová-la, em 15 de agosto. Agora, a empresa submeteu o produto à Anvisa. Por que isso está sendo feito, já que a vacina BA.1 foi recusada pelos EUA?

Procurada pela Super, a Pfizer não respondeu a essa pergunta. Caso o faça, este texto será atualizado. Ao anunciar a submissão de sua vacina BA.1 à Anvisa, na sexta-feira, a empresa afirmou que “existe também a possibilidade de submissão, em um futuro próximo, de uma versão atualizada da vacina para as subvariantes BA.4/BA.5”.

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Ou seja: a Pfizer até planeja trazer sua vacina mais recente e eficaz para o Brasil. Mas, antes, ela quer comercializar aqui a versão BA.1.

A nova geração de vacinas também tem levantado outra polêmica. Para ganhar tempo, e conseguir aprovar os imunizantes BA.4/5 em setembro, em tempo para uso no inverno americano, a FDA cogita mudar sua política: pela primeira vez, a agência poderá julgar a segurança e a eficácia das novas vacinas se baseando somente em estudos com ratos, dispensando testes em humanos.

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Essa possibilidade tem dividido especialistas. Alguns acreditam que tudo bem, pois as vacinas de mRNA já foram bastante testadas – e aplicadas em bilhões de pessoas. Outros entendem que, por se tratar de uma nova fórmula, seria melhor esperar a conclusão dos testes clínicos em voluntários.

Atualização 19h50: A Pfizer enviou uma resposta à Super, na qual afirma o seguinte: “A decisão de submissão regulatória depende das discussões pertinentes com as agências regulatórias de cada país ou região. Em localidades como Reino Unido, União Europeia, Canadá, Japão e Chile também foi submetido o pedido de uso emergencial para a versão adaptada à variante Ômicron BA.1.”

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