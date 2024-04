Google lança versão paga do Chrome para empresas

O navegador, que se chama Chrome Enterprise Premium, foi apresentado no Google Cloud Next, em que a empresa mostrou suas novidades para o segmento corporativo, e promete ser mais seguro do que o Chrome normal.

Ele possui um mecanismo de inspeção de conteúdo web, que usam IA para analisar os dados que entram e saem do navegador – e pode, se for o caso, bloqueá-los automaticamente. Também promete maior proteção contra phishing (sites falsos), que costumam ser um grande vetor de ataque contra redes corporativas.

O novo Chrome permite que as empresas determinem políticas de uso, determinando o que os usuários conseguem ou não fazer/acessar, e mantém um registro mais detalhado da atividade do navegador – que pode ser usado para fazer perícia em caso de ataques.

Ao mesmo tempo, os administradores de TI da empresa têm acesso a relatórios mais detalhados, mostrando quais usuários tentaram realizar atividades perigosas, como entrar em sites inseguros, clicar em coisas que não deveriam ou transferir dados da empresa.

Segundo o Google, a criação do novo Chrome foi inspirada pelo fato de que, hoje, as pessoas usam o browser para fazer muito mais coisas do que simplesmente navegar na web – como se logar em sites e serviços e rodar aplicativos online.

O browser tem todas as atualizações e sistemas de segurança do Chrome normal, como o sandboxing (cada aba do navegador roda como um processo separado e limitado, sem acesso direto ao resto do sistema operacional).

Desde 2014 o Google mantém uma equipe de pesquisadores, batizada de Project Zero, cuja missão é identificar e neutralizar eventuais brechas de segurança do navegador antes mesmo que elas sejam exploradas (evitando que se transformem nas chamadas “vulnerabilidades de dia 0”, falhas que são conhecidas mas ainda não têm solução – e representam a maior ameaça a qualquer software).

O Chrome Enterprise Premium é parte do pacote de serviços de nuvem do Google para empresas. Ele tem versões para Windows, macOS e Linux, e vai custar US$ 6 mensais por usuário.

