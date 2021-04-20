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Bruno Garattoni

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Vencedor de 15 prêmios de Jornalismo. Editor da Super.
Tecnologia

Microsoft lança controle de Xbox para portadores de deficiência

Aparelho, que irá custar R$ 999, tem botões grandes e comandos configuráveis; uso requer dispositivos adicionais, vendidos à parte 

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 abr 2021, 11h54 | Atualizado em 6 set 2024, 09h33
Ilustração do controle adaptativo do Xbox One.
 (Microsoft/Reprodução)
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Microsoft lança controle de Xbox para portadores de deficiência Priorizar nos meus resultados Google

Aparelho, que irá custar R$ 999, tem botões grandes e comandos configuráveis; uso requer dispositivos adicionais, vendidos à parte 

O Controle Adaptável, que foi desenvolvido para permitir que portadores de deficiências físicas possam jogar, é compatível com Xbox One, Xbox Series X/S e Windows 10. Ele foi lançado em 2018 nos EUA, onde é vendido por US$ 99. No Brasil, vai custar R$ 999; segundo a Microsoft, esse é o preço de custo (a empresa afirma que não terá lucro sobre o aparelho).

O dispositivo tem uma cruz direcional e os botões Start/Pausa, View e Xbox, todos um pouco maiores do que no controle tradicional. Além disso, tem dois botões bem grandes e fáceis de acionar e uma série de entradas na parte de trás – que permitem conectar mais botões, pedais e alavancas analógicas. Essas peças, vendidas separadamente, são necessárias para que o controle consiga reproduzir as funções do joystick comum (veja exemplos na foto abaixo).

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foto
(Microsoft/Divulgação)
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Ou seja: o Controle Adaptável não é uma solução completa, mas um hub. O preço dos botões, pedais e alavancas complementares, que serão comercializados por outras empresas, como a Logitech, não foi divulgado. A ong AbleGamers Brasil, parceira da Microsoft, fornecerá orientações sobre a seleção e configuração desses dispositivos. 

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O aparelho é compatível com todos os jogos do Xbox, mas precisa ser configurado antes do uso. Esse processo é diferente conforme a limitação física ou motora de cada pessoa: os movimentos que ela é capaz de fazer é que irão determinar a combinação mais adequada de pedais, botões e sticks.

O console tem um aplicativo que auxilia no mapeamento dos botões e também possui o modo co-piloto, para que duas pessoas controlem um game ao mesmo tempo (nesse caso, o portador de deficiência pode jogar com a ajuda de uma segunda pessoa, munida de um joystick tradicional). 

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deficiência
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