Resultados dos primeiros testes de laboratório confirmam expectativas em torno da nova variante, mas também são menos ruins do que o esperado, dizem cientistas; entenda por que

Assim que a variante Ômicron foi identificada, há duas semanas, cientistas do mundo todo se mobilizaram para começar rapidamente os testes de neutralização, em que o vírus é colocado em contato com anticorpos em laboratório. O objetivo disso é saber qual é o grau de escape imunológico, ou seja, a capacidade do vírus de escapar aos anticorpos “antigos” (gerados pela vacinação ou pela infecção por variantes anteriores do Sars-CoV-2). Os primeiros resultados começaram a sair, e eles indicam o seguinte: a Ômicron é bastante, porém não totalmente, resistente aos anticorpos. Isso confirma o que se esperava, mas fica aquém das previsões mais pessimistas, que esperavam um escape imunológico total.

Os primeiros dados foram divulgados por cientistas do Instituto Karolinska, na Suécia, e por pesquisadores da Universidade do Cabo, na África do Sul. Os cientistas testaram a Ômicron com anticorpos coletados de 34 pessoas em Estocolmo: metade eram doadores de sangue, e a outra metade profissionais de saúde que tiveram Covid. O estudo não diz se as pessoas foram vacinadas ou não. Vamos aos resultados:

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Veja o primeiro gráfico. Ele mostra que há uma queda considerável na atividade neutralizante dos anticorpos contra a variante Ômicron, mas ela não é total. Isso é confirmado pelo segundo gráfico, que se refere aos doadores de sangue. Há uma redução grande, que varia de uma pessoa para outra, mas o nível de anticorpos sempre continua acima de 1:10. Ou seja, o plasma sanguíneo dessas pessoas poderia ser diluído 10 vezes e ainda assim teria alguma atividade neutralizante contra a variante Ômicron. O terceiro gráfico, com os profissionais de saúde que já tiveram Covid, mostra a mesma coisa.

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“A perda média de potência neutralizante [dos anticorpos] foi menor do que se temia”, disse Ben Murrell, um dos autores do estudo, no Twitter. Essa também foi a conclusão do virologista Alex Sigal, do Africa Health Research Institute, que publicou o segundo estudo com a nova variante. Nele, os cientistas testaram anticorpos de dois grupos de pessoas: gente que tomou a vacina Pfizer, e gente que teve Covid e tomou a vacina. Os resultados foram:

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Veja o gráfico. As bolinhas verdes são pessoas que tiveram Covid e depois se vacinaram, e as bolinhas laranjas são pessoas que “só” se vacinaram. Como esperado, a imunidade é maior em quem teve Covid e também se vacinou – os anticorpos dessas pessoas mantiveram bastante ação neutralizante contra a Ômicron. Já entre quem “só” se vacinou, houve um caso em que os anticorpos perderam muita força (veja as bolinhas abaixo da linha tracejada).

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Mas são números preliminares, e a queda – bem maior do que no teste dos cientistas suecos – pode estar exagerada. O próprio Sigal diz que os dados deverão ser corrigidos (e também retirou temporariamente o primeiro PDF do estudo de seu site algumas horas após publicá-lo). Ele se mostrou cautelosamente otimista ao comentar os resultados. “Isso é melhor do que eu esperava da Ômicron. O fato de que ela ainda precisa do receptor ACE2 [porta de entrada do vírus nas células] e que o escape [imunológico] é incompleto significa que é um problema tratável com as ferramentas que temos”, escreveu no Twitter.

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Ambos os testes sugerem que uma terceira dose da vacina, que aumenta em 40 vezes os níveis médios de anticorpos, pode oferecer boa proteção contra a nova variante. Vale ressaltar o seguinte: os testes de neutralização só medem a ação dos anticorpos in vitro, não in vivo, e não levam em conta outros elementos centrais do sistema imunológico, como as células T (que matam células infectadas e têm ação decisiva contra a Covid).

Esses testes também não medem a capacidade do organismo de controlar a doença, evitando que ela piore. A partir do surgimento da variante Delta, as vacinas não conseguiram mais impedir que as pessoas pegassem e transmitissem coronavírus – mas continuaram protegendo contra Covid grave. Acredita-se que esse também possa ser o caso com a Ômicron.