A franquia Mario Party estreou em 1998, no Nintendo 64, e foi um sucesso instantâneo: de lá para cá ela ganhou quase 20 continuações, das quais a mais recente é Super Mario Party Jamboree, que será lançado nesta quinta-feira (17) para o Nintendo Switch.

É uma mistura de jogo de tabuleiro, em que você lança dados e vai avançando pelas casas, e uma coleção de 112 minigames, que aparecem entre as rodadas. A parte do tabuleiro é opcional; se você quiser, pode navegar direto pelos minijogos.

Isso é bom, porque o tabuleiro demanda um certo tempo – ele tem no mínimo dez rodadas, que levam 90 minutos (podendo ser configurado para ter até 30 rodadas, ou 210 minutos).

A variedade de minijogos é bem grande, o que ajuda a prender o interesse. Num deles, ganha quem pular com mais precisão e nos momentos certos – ao fazer isso, você lança um campo de força contra os outros jogadores (que podem pular para tentar escapar deles).

Em outro, os jogadores se revezam tentando capturar um dos participantes. Alguns minijogos lembram os títulos mais tradicionais da franquia Mario, com pequenas sequências de ação em que você atravessa plataformas e pula obstáculos.

Muitos minigames usam os sensores de movimento dos Joy-Cons, os controles do Nintendo Switch. Entre os que aparecem no começo de Jamboree, o mais legal se chama Cozinha Rítmica: você faz determinados gestos, segurando um Joy-Con, para colher verduras, virar panquecas ou montar sanduíches, por exemplo. Tem de fazer isso seguindo a batida da música – o Joy-Con, usando seu alto-falante embutido, toca no ritmo dela.

As mecânicas de jogo são bem elementares e acessíveis – e Jamboree sempre exibe uma animação, antes de cada partida, mostrando o que você deve fazer ou quais botões apertar.

Dá para jogar sozinho; nesse caso, o computador assume o papel dos demais competidores. Mas claro que a ideia é se divertir com amigos e parentes em casa (1 a 4 jogadores locais) ou online (até 20 jogadores), em minijogos bem bolados – cujas simplicidade e diversão lembram os melhores momentos do Nintendo Wii.

Uma boa pedida para reunir pessoas em volta da TV – e passar o tempo com algo simples, divertido e engraçado.

Super Mario Party Jamboree será lançado dia 17, na loja online do Nintendo Switch, por R$ 299. Também estará disponível em mídia física, por R$ 349 (veja exemplo no link abaixo, da Amazon)

