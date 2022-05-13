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A Terra é dos insetos, você só vive aqui porque eles deixam. Um blog para despertar a curiosidade de mamíferos que matam mosquitos e correm de abelhas.
Ciência

Plantas aquáticas servem como “motel” para algumas espécies de besouro

As flores da vitória-régia e das ninfas d’água formam casulos quentinhos e cheios de comida para os insetos – que aproveitam o clima para copular.

Por Rodrigo Aranda e Gisele Catian 13 Maio 2022, 15h31 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h41
Foto close up de uma flor ninféia aberta.
 (Gisele Catian/ICEN - UFR/Divulgação)
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Plantas aquáticas servem como “motel” para algumas espécies de besouro Priorizar nos meus resultados Google

Por Rodrigo Aranda e Gisele Catian, do Instituto de Ciências Exatas e Naturais da Universidade Federal de Rondonópolis. 

Aprendemos na escola que as flores são os órgãos sexuais dos vegetais. Mas o que os professores de biologia esqueceram de contar é que algumas delas vão além e possuem outra atuação libidinosa: abrigar verdadeiras orgias de insetos.  

É o caso das flores das vitórias-régias e das ninfeias (ou ninfas d’água), plantas aquáticas pertencentes à família Nymphaeaceae. O nome faz referência às náiades, ninfas de água da mitologia grega. Elas eram parecidas com sereias: viviam em rios, lagos e fontes, tinham controle sobre a água – e uma voz encantadora. As flores dessa planta são grandes e vistosas, e se erguem acima da superfície. Eis a associação com a figura mitológica.

Flores ninféias abrindo à noite.
Para atrair os besouros, que são animais noturnos, as flores só abrem à noite. (Gisele Catian/ICEN - UFR/Divulgação)
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Para algumas espécies de insetos, as flores da vitória-régia e da ninfeia são realmente encantadoras. Os besouros escarabeídeos do gênero Cyclocephala que o digam. Eles são animais noturnos, excelentes polinizadores desse tipo de planta e facilmente atraídos por luzes. 

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As flores sabem disso – e usam essas características dos besouros a seu favor. Para atraí-los, elas abrem somente à noite. Os insetos são atraídos pelo odor de éter emitido pelas flores e pela coloração creme das pétalas, que se destacam no ambiente escuro. E é aí que a diversão começa.

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Hora da festa

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As flores das ninfeias formam uma espécie de câmara em seu interior, que oferece abrigo, alimento e calor para os besouros. Eles entram na câmara floral no início da noite, onde permanecem presos por até 48 horas. Quentinhos, eles ficam ali se alimentando da proteína do pólen e do açúcar do néctar. 

Uma coisa leva à outra, e esse banquete acaba se transformando em uma noite de amor: os besouros passam esse tempo todo dentro das flores copulando.

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Foto close up de besouros saindo da flor.
Inimigos do fim: os besouros podem ficar até 48 horas dentro das flores. (Gisele Catian/ICEN - UFR/Divulgação)

Os machos são atraídos pela fêmea, que chega à flor antes deles. Todos que entram na câmara tentam acasalar com ela. Pode ocorrer de apenas um macho de Cyclocephala ser bem-sucedido e ficar protegendo a fêmea pelo resto da “balada”, evitando que outros copulem com ela.

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Mas as regras da festinha são flexíveis: às vezes, acontece também de outro besouro conseguir copular com a fêmea (um comportamento bem comum no reino animal. Ao final da esbórnia, a flor reabre suas pétalas – e libera os insetos baladeiros.

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