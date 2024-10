4 motivos para você jogar videogame sem culpa

Passar o dia todo em frente à tela do computador ou da tevê não é lá uma das melhores escolhas do mundo. Mas gastar um tempinho com games faz bem à saúde. É o que diz a ciência. Confira essa lista com quatro motivos para contar à sua mãe (ou namorada/o) por que você curte tanto videogame.

VILÕES DEIXAM VOCÊ MAIS BONZINHO

Bem, se você pensa que ser o jogador mais sanguinário do GTA pode te tornar uma pessoa ruim, pare de se preocupar. Isso é lenda. Pesquisadores americanos pediram a metade dos voluntários para jogar um game em que eram terroristas, enquanto a outra parte do grupo se tornava um herói de guerra em outro jogo. Em seguida, os que bancaram os vilões relatavam sentimentos de culpa – e o melhor: essa culpa fazia com que eles sentissem vontade de se comportar melhor na vida real.

MELHORA SUA CAPACIDADE COGNITIVA

Com o passar dos anos, nossas capacidades de aprendizado, raciocínio e memorização diminuem. É normal, faz parte do envelhecimento. Mas algumas atividades podem desacelerar (ou reverter parcialmente) esse processo. O videogame é uma delas. Neurocientistas da Universidade da Califórnia colocaram adultos entre 60 e 85 anos para jogar um game de corrida por três horas semanais, durante quatro meses. Após o período, os idosos tiveram uma melhora significativa na capacidade cognitiva – principalmente no que diz respeito à realização de várias tarefas simultâneas. E mais: eles se saíram melhores até mesmo que jovens de 20 anos que nunca haviam brincado com o jogo.

DEIXA SEU CÉREBRO MAIOR

O tamanho do cérebro não tem lá muito a ver com inteligência. Mas o fato é que videogame pode desenvolver e aumentar algumas regiões cerebrais. Foi essa a conclusão de um estudo alemão. Os pesquisadores pediram a alguns adultos para passar meia hora diária jogando Mario num videogame, durante dois meses. Antes e após o período do teste, eles tiveram o cérebro escaneado. E, depois da dose de Mario, três áreas aumentaram: parte do lado direito do hipocampo, o córtex pré-frontal dorsolateral direito, e o cerebelo bilateral. Essas regiões estão ligadas a funções como navegação espacial, memória, planejamento estratégico e a habilidade motora das mãos. O mais interessante é que quanto mais o voluntário sentia prazer em jogar, mais essas áreas cresciam.

DIMINUI SEUS VÍCIOS

Funciona com Tetris pelo menos. Cientistas pediram a voluntários para escrever sobre algo que tinham muita vontade de fazer (tipo fumar um cigarro) ou comer. Aí uma parte deles jogou Tetris, enquanto outra turma não fez nada. Depois de três minutos, a vontade de atender ao vício diminuiu até 24% nos jogadores. O motivo é simples: o jogo distrai seu cérebro, aí você deixa de construir imagens mentais dos tais desejos.

Crédito das fotos: flickr.com/ndeliciousbass;flickr.com/jdhancock.

