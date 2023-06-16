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Sociedade

Ainda existem colônias ao redor do mundo?

Sim – 17 delas, de acordo com os critérios adotados pela ONU. Saiba quais são, e o que diferencia as colônias de outros tipos de posses territoriais.

Por Maria Clara Rossini 16 jun 2023, 09h33 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h50
Um globo terrestre com bandeirinha dos Estados Unidos fincada.
 (Richard Drury/Getty Images)
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Sim – 17 delas, para ser mais exato. O Estado soberano com o maior número de colônias atualmente é o Reino Unido. Ainda existem 10 territórios subordinados aos britânicos ao redor do mundo, incluindo Bermuda, Anguila e Ilhas Malvinas. Os Estados Unidos têm três colônias, a França tem duas, e a Nova Zelândia, uma. A décima sétima colônia, Saara Ocidental, é parcialmente controlada por Marrocos. Veja no mapa abaixo.

Gráfico de mapa mundi indicando as colônias ao redor do mundo e as nações que as governam.
(Arte/Superinteressante)

 

Segundo a ONU, esses são territórios em que a população ainda não governa a si mesma. Quando a organização foi formada, em 1945, existiam 72 colônias ao redor do mundo – incluindo Papua Nova-Guiné, Moçambique, Jamaica, entre outras.

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Em 1963, a ONU criou um Comitê Especial de Descolonização, também chamado C-24. As 17 colônias acima fazem parte da agenda de atuação desse comitê, que defende a autodeterminação dos povos. “Isso significa que cada povo deveria ter o seu Estado e o direito de se autorregular sem a interferência de outros países”, diz José Luiz Moraes, doutor em direito internacional.

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Isso não acontece com as colônias. As leis de Bermuda e Anguila, por exemplo, são praticamente as mesmas do Reino Unido. Os impostos pagos pela população também vão para os britânicos. Em outras palavras, as colônias têm pouquíssima autonomia e representatividade política.

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É um caso diferente da Guiana Francesa, nossa vizinha. Ela faz parte da França, como se fosse mais uma província do país. Os franco-guianenses votam nas eleições para presidente da França, possuem representantes no parlamento francês e fazem parte da Zona do Euro. 

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Já Samoa Americana, uma colônia dos Estados Unidos localizada no Oceano Pacífico, não votou para as eleições presidenciais americanas, pois a ilha não faz parte do país. 

Existem outras regiões no mundo que não possuem soberania plena – mas não podem ser consideradas colônias, já que têm alguma autonomia administrativa. Porto Rico, por exemplo, possui constituição e governo próprio eleito, apesar de ser um território dos Estados Unidos.

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colônia
colonização
Estados Unidos
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