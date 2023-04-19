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Sociedade

Por que existem tantos países com “Guiné” no nome?

Você conhece Guiné, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial e Papua-Nova Guiné. Mas o que significa essa palavra?

Por Maria Clara Rossini 19 abr 2023, 17h21 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h49
Mapa detalhado da África, com foco na região da costa onde aparece o Golfo da Guiné. Há destaque nas localizações da Guiné Bissau, Guiné e Guiné Equatorial.
 (Rainer Lesniewski/Getty Images/Arte/Superinteressante)
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Por que existem tantos países com “Guiné” no nome? Priorizar nos meus resultados Google

Guiné, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial e Papua-Nova Guiné. Os três primeiros países ficam na África, enquanto o último compõe a Oceania. Mas o que significa essa palavra?

Sabemos que ela era interpretada pelos europeus como “terra dos guineus”. Guineus, por sua vez, foi o nome que os colonizadores portugueses deram aos moradores da região que fica na costa oeste da África, abaixo do Rio Senegal (onde hoje estão Guiné e Guiné-Bissau).

Os primeiros registros da palavra vêm do século 15. O cronista Gomes Eanes de Zurara, que registrava as viagens de exploração portuguesas, já aparece usando o termo em 1453. Ele escreve que “guineus” significa “povo negro”.

Já como surgiu a palavra “guineus” é tema de debate entre historiadores. Alguns defendem que o termo tem relação com os guinaua (ou gnawa), um grupo étnico do Marrocos. 

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Nas línguas berberes (um grupo linguístico afro-asiático), ignaw significa “mudo”. Acredita-se que os povos que deram origem aos gnawa tenham sido escravizados na África subsaariana e levados para a região norte do continente. Esses povos não sabiam falar árabe, então daí teria surgido o nome.

A questão é que, para os europeus, a palavra “guineus” se tornou sinônimo de pessoas de pele negra. Quando os portugueses estabeleceram a colonização na África, no século 16, chamavam o território ocupado de “Guiné Portuguesa”. O país só conseguiu independência em 1974, quando passou a se chamar Guiné-Bissau.

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O mesmo aconteceu com a Guiné Francesa, que conquistou a independência e passou a se chamar apenas Guiné em 1958. Já a Guiné Espanhola se tornou Guiné Equatorial em 1968.

E Papua Nova Guiné, que fica do outro lado do globo? Bom, quem deu esse nome foi o explorador espanhol ​​Yñigo Ortiz de Retez, em 1545. Segundo ele, as pessoas da ilha da Oceania se assemelhavam aos guineus, já que tinham um tom de pele parecido.

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Fontes: Livro “Reflexos da África”, de Anderson Ribeiro Oliva; Instituto Europeu do Mediterrâneo; Livro “African placenames : origins and meanings of the names for natural features, towns, cities, provinces, and counties”

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