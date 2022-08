As bombas atômicas têm data de validade?

Têm. O coração de uma ogiva nuclear contém material radioativo – urânio-235 ou plutônio-239. Significa que esses átomos soltam partículas de alta energia sem parar. E essa emissão contínua acaba danificando a estrutura da bomba em si, até que uma hora ela pifa. Mesmo assim, elas aguentam bem. Um estudo recente do governo dos EUA mostrou que bombas de fissão (as “comuns”) podem seguir ativas por 85 anos.

Com as bombas termonucleares é diferente. Essas armas usam uma bomba de fissão como espoleta para iniciar um processo de fusão nuclear dentro da ogiva, o que libera muito mais energia. E quem se funde ali são átomos de trítio – um isótopo do hidrogênio com um próton e dois nêutrons. Só que ele dura pouco: 12 anos.

