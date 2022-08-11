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Ciência

Seca revela bomba da Segunda Guerra Mundial em rio da Itália

O artefato, nunca detonado, foi achado por pescadores em um vilarejo no norte do país. A região enfrenta uma das piores secas em 70 anos.

Por Leo Caparroz 11 ago 2022, 18h34 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h45
Foto de bombas não detonadas da Segunda Guerra Mundial, vistas em águas secas no rio Po, na província de Mântua, na Itália.
 (Nicola Ciancaglini/Ciancaphoto Studio/Getty Images)
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Seca revela bomba da Segunda Guerra Mundial em rio da Itália Priorizar nos meus resultados Google

Pescadores descobriram uma bomba não detonada da Segunda Guerra Mundial perto da vila de Borgo Virgilio, no norte da Itália, próxima à cidade de Mântua, a 388 quilômetros de Roma. Ela estava submersa há mais de 70 anos no rio Pó, o mais longo do país, com 652 km de extensão.

Não é raro encontrar artefatos de guerra pela Europa. Só na Alemanha, por exemplo, estima-se que incríveis 2 mil toneladas de munição (incluindo bombas que não explodiram) sejam encontradas no país todos os anos. Mas o que chama a atenção para o objeto recém-encontrado é que ele só emergiu por causa da onda de calor extrema que a Europa enfrenta.

Nesses últimos meses de verão no hemisfério norte, as temperaturas atingiram níveis recordes em partes do continente. O norte da Itália, por exemplo, passa pela pior seca dos últimos 70 anos, o que causou a queda no nível de água do Pó – e fez a bomba aparecer.

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Depois de evacuar as 3 mil pessoas que vivem nas proximidades da vila, um esquadrão anti-bombas cortou o fusível da bomba e a levaram para uma pedreira a cerca de 45 quilômetros. Lá, uma explosão controlada a destruiu. De acordo com os militares, ela pesava quase 450 quilos e tinha sido fabricada nos EUA.

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Devido ao calor e à seca, a Itália declarou estado de emergência no mês passado para as áreas ao redor do rio Pó. No final de junho, Roma também registrou sua temperatura mais alta já registrada: 40,5 °C. E uma má notícia: graças às mudanças climáticas, ondas de calor extremas como essa devem se tornar cada vez mais comuns.

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