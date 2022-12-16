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Ciência

Como as marcas determinam a validade dos antitranspirantes?

48 ou 72 horas? Entenda o funcionamentos destes produtos e como são os testes que definem sua duração.

Por Luisa Costa 16 dez 2022, 10h23 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h42
Foto mostrando uma mulher aplicando desodorante na axila.
 (RUNSTUDIO/Getty Images)
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Como as marcas determinam a validade dos antitranspirantes? Priorizar nos meus resultados Google

Vamos, primeiro, ao funcionamento dos antitranspirantes. Eles inibem a transpiração bloqueando as glândulas sudoríparas, presentes na pele e responsáveis pela produção de suor, com sais de alumínio. A reação química que eles promovem fornece um bloqueio superficial e, você sabe, temporário. Os sais também combatem as bactérias que devoram proteínas e gorduras do nosso suor – liberando, em troca, substâncias fedidas.

Pois é, os antitranspirantes são dois em um: reduzem o suor e o cecê. (Perceba que há diferença para os desodorantes, que não inibem o suor; só reduzem o mau cheiro, disfarçando-o com fragrâncias agradáveis ou atuando sobre as bactérias.)

Dito isso, vamos à duração deles. As marcas precisam informar ao consumidor por quanto tempo os antitranspirantes cumprem sua missão após serem aplicados. Para isso, após comprovarem a segurança dos produtos, fazem testes com voluntários. A ideia é comparar quanto suor uma pessoa libera usando ou não o antitranspirante em determinado período de tempo.

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A Nivea, por exemplo, faz assim: seus voluntários vestem camisetas de um tecido que absorve o suor liberado. Os indivíduos seguem suas rotinas normalmente: primeiro sem usar o antitranspirante da marca; depois, aplicando o produto e usando outra camiseta. Aí o pessoal da empresa pesa as duas roupas para verificar o quão ensopada está cada uma: é a chave para comparar quanto suor o voluntário liberou em cada ocasião. Desta forma, os testes determinam se o produto é capaz de reduzir a transpiração dos usuários por 48 ou 72 horas.

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Fonte: Leonardo Adami, gerente de pesquisa e desenvolvimento da Nivea.

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TAGS:
bactéria
cheiro
desodorante
Suor
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