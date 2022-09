Como é produzido o suplemento alimentar de ferro?

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

Esse produto da medicina para tratar quem tem deficiência de ferro (causa comum de anemia) é fabricado a partir de uma forma hidratada do sulfato ferroso – o FeSO4, assimilável pelo organismo. Dá para obter a substância por métodos diferentes, como a combinação entre ferro e ácido sulfúrico. Também surge como um subproduto da decapagem química do aço – um processo industrial que remove impurezas e combate a oxidação (ferrugem) do material.

Para isso, as indústrias mergulham peças de aço em tonéis cheios de ácido clorídrico ou sulfúrico. Mas o processo varia de acordo com o tipo de aço manipulado. Aqueles formados por mais carbono do que ferro precisam de ácidos adicionais, como o fosfórico e o nítrico.

O sulfato ferroso aparece na Lista de Medicamentos Essenciais da Organização Mundial de Saúde (OMS). Ele pode ser encontrado em pílulas e comprimidos, depois de ser misturado com glicose, lactose ou sal. Assim, fica protegido da umidade e da oxidação.

