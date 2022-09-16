Como é produzido o suplemento alimentar de ferro?
Esse produto é fabricado a partir do sulfato ferroso, que aparece na Lista de Medicamentos Essenciais da Organização Mundial de Saúde.
Esse produto da medicina para tratar quem tem deficiência de ferro (causa comum de anemia) é fabricado a partir de uma forma hidratada do sulfato ferroso – o FeSO4, assimilável pelo organismo. Dá para obter a substância por métodos diferentes, como a combinação entre ferro e ácido sulfúrico. Também surge como um subproduto da decapagem química do aço – um processo industrial que remove impurezas e combate a oxidação (ferrugem) do material.
Para isso, as indústrias mergulham peças de aço em tonéis cheios de ácido clorídrico ou sulfúrico. Mas o processo varia de acordo com o tipo de aço manipulado. Aqueles formados por mais carbono do que ferro precisam de ácidos adicionais, como o fosfórico e o nítrico.
O sulfato ferroso aparece na Lista de Medicamentos Essenciais da Organização Mundial de Saúde (OMS). Ele pode ser encontrado em pílulas e comprimidos, depois de ser misturado com glicose, lactose ou sal. Assim, fica protegido da umidade e da oxidação.
Pergunta de Liliana Almeida, via e-mail.
Fonte: Affinity Chemical.