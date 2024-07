Conexões: quatro graus de separação entre os jeans e os jinn

Jeans

Essa calça de bolsos rebitados foi inventada nos anos 1870, nos EUA. O jeans foi idealizado como uma roupa resistente para os trabalhadores de minas, que sujavam e rasgavam as peças com frequência. Nos anos 1950, essas azulzinhas se popularizaram entre jovens graças a figuras como…

Marlon Brando

Sua atuação em O Selvagem, junto com a de James Dean em Juventude Transviada, consolidaram o jeans como uma peça descolada. Na pegada bad boy, Brando foi cogitado para atuar no faroeste Estrela de Fogo em 1960, mas a Fox decidiu escalar…

Elvis Presley

Outro símbolo da juventude rebelde. Elvis já tinha feito sucesso no cinema com Jailhouse Rock (1957) e King Creole (1958). Foi durante as gravações de Estrela de Fogo que Elvis conheceu sua futura esposa, Priscilla. Ele conversou e pediu dicas de relacionamento à atriz que fazia seu par romântico no filme, que era…

Barbara Eden

O faroeste foi um dos primeiros papeis de destaque de Eden. Nos anos seguintes, ela atuou em outros filmes e fez participações especiais em séries de TV. Foi só em 1965 que ela ganhou o papel pelo qual é reconhecida até hoje: a protagonista da série Jennie é um Gênio. Durante cinco anos, ela interpretou justamente um…

Jinn

Essas criaturas existem no folclore árabe há séculos. São descritos como seres poderosos criados antes dos humanos, a partir do fogo sem fumaça. Os jinns ficaram conhecidos como “gênios” no ocidente graças à tradução francesa de As Mil e Uma Noites, no século 18. O livro foi um sucesso estrondoso na França, país onde surgiu o tecido denim, usado para fabricar o jeans.

