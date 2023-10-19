Conexões: de Chico Buarque a Chico Moedas
Passando por outros três Chicos. Confira.
Chico Buarque
O seu primeiro álbum, Chico Buarque de Hollanda, foi lançado em 1966 pela RGE Discos, gravadora em que trabalhou José Bonifácio de Oliveira – o Boni, lendário diretor da Globo, que ajudou a criar vários programas de seu amigo e parceiro…
Chico Anysio
Nos anos 1990, o humorista realizou uma “cirurgia” espiritual na faringe – ele tinha um problema no órgão, e já havia passado por uma operação médica. No Brasil, o maior porta-voz do espiritismo foi…
Em 2017, Mauricio de Sousa publicou um especial da Turma da Mônica sobre o médium, que escreveu mais de 450 livros e morreu em 2002. A obra mistura alguns ensinamentos do espiritismo com histórias do Cebolinha, Cascão, Magali e…
Chico Bento
Em 2011, Rita Lee apareceu num dos gibis do personagem caipira. Em sua autobiografia, Lee citou a cantora Luísa Sonza ao falar da nova geração de artistas brasileiros. Recentemente, Sonza anunciou o fim do namoro com…
Chico Moedas
Apelido de Francisco Veiga, que aparece nos vídeos do streamer Casimiro. “Chico”, música de Luísa em sua homenagem, alcançou o top 30 global do Spotify – e traz uma referência à canção “Folhetim”, do Chico Buarque.