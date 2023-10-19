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Cultura

Conexões: de Chico Buarque a Chico Moedas

Passando por outros três Chicos. Confira.

Por Rafael Battaglia 19 out 2023, 15h05 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h54
Montagem com fotos do Chico Buarque e Chico Moedas.
 (Horacio Villalobos/Getty Images/Canal Tinder Brasil/Reprodução/Montagem sobre reprodução)
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Chico Buarque

Foto do Chico Buarque.
(Horacio Villalobos/Getty Images/Montagem sobre reprodução)

O seu primeiro álbum, Chico Buarque de Hollanda, foi lançado em 1966 pela RGE Discos, gravadora em que trabalhou José Bonifácio de Oliveira – o Boni, lendário diretor da Globo, que ajudou a criar vários programas de seu amigo e parceiro…

Chico Anysio

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Foto do Chico Anysio.
(Reprodução/Instagram/Montagem sobre reprodução)

Nos anos 1990, o humorista realizou uma “cirurgia” espiritual na faringe – ele tinha um problema no órgão, e já havia passado por uma operação médica. No Brasil, o maior porta-voz do espiritismo foi…

Siga

Chico Xavier

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Foto do Chico Xavier.
(Clube de Arte/Youtube/Montagem sobre reprodução)

Em 2017, Mauricio de Sousa publicou um especial da Turma da Mônica sobre o médium, que escreveu mais de 450 livros e morreu em 2002. A obra mistura alguns ensinamentos do espiritismo com histórias do Cebolinha, Cascão, Magali e…

Chico Bento

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Foto do Chico Bento.
(Divulgação/Maurício de Sousa Produções/Montagem sobre reprodução)

Em 2011, Rita Lee apareceu num dos gibis do personagem caipira. Em sua autobiografia, Lee citou a cantora Luísa Sonza ao falar da nova geração de artistas brasileiros. Recentemente, Sonza anunciou o fim do namoro com…

Chico Moedas

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Foto do Chico Moedas.
(Canal Tinder Brasil / Reprodução/Montagem sobre reprodução)

Apelido de Francisco Veiga, que aparece nos vídeos do streamer Casimiro. “Chico”, música de Luísa em sua homenagem, alcançou o top 30 global do Spotify – e traz uma referência à canção “Folhetim”, do Chico Buarque.

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