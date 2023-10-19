Conexões: de Chico Buarque a Chico Moedas

Chico Buarque

O seu primeiro álbum, Chico Buarque de Hollanda, foi lançado em 1966 pela RGE Discos, gravadora em que trabalhou José Bonifácio de Oliveira – o Boni, lendário diretor da Globo, que ajudou a criar vários programas de seu amigo e parceiro…

Chico Anysio

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Nos anos 1990, o humorista realizou uma “cirurgia” espiritual na faringe – ele tinha um problema no órgão, e já havia passado por uma operação médica. No Brasil, o maior porta-voz do espiritismo foi…

Chico Xavier

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Em 2017, Mauricio de Sousa publicou um especial da Turma da Mônica sobre o médium, que escreveu mais de 450 livros e morreu em 2002. A obra mistura alguns ensinamentos do espiritismo com histórias do Cebolinha, Cascão, Magali e…

Chico Bento

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Em 2011, Rita Lee apareceu num dos gibis do personagem caipira. Em sua autobiografia, Lee citou a cantora Luísa Sonza ao falar da nova geração de artistas brasileiros. Recentemente, Sonza anunciou o fim do namoro com…

Chico Moedas

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Apelido de Francisco Veiga, que aparece nos vídeos do streamer Casimiro. “Chico”, música de Luísa em sua homenagem, alcançou o top 30 global do Spotify – e traz uma referência à canção “Folhetim”, do Chico Buarque.