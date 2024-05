Conexões: de Inês Brasil a Vital Brazil

Inês Brasil

Cantora e fonte inesgotável de memes na internet. Viralizou pela primeira vez no final de 2012, com seu vídeo de inscrição para o BBB. Antes da fama, morou por quase duas décadas na Europa. Durante oito anos, trabalhou como garota de programa em…

Munique

Com 1,5 milhão de habitantes, é a terceira maior cidade da Alemanha, só atrás de Berlim e Hamburgo. Ela abriga a Universidade de Munique, que tem 552 anos e é a sexta mais antiga em operação no país. No início do século 19, um de seus alunos foi…

Friedrich Lutz

Chefiou por 20 anos os médicos do exército da Suíça. Em 1849, seu filho Gustav e a esposa dele, Mathilde, mudaram-se para o Rio de Janeiro, onde Gustav trabalhou como comerciante. Em 1855, nasceu um neto…

Adolfo Lutz

Seguiu os passos do avô e se formou em medicina. Foi pioneiro no estudo de doenças tropicais e infecciosas, como a febre amarela. Em 1895, assumiu a direção do Instituto Bacteriológico de São Paulo. E trabalhou com…

Vital Brazil

Criou soros antiofídicos e fundou o Instituto Butantan. Mas também era um eugenista e defendia o embranquecimento da população. Em 1970, foi tema do samba-enredo da Unidos de Bangu, escola localizada no bairro carioca onde cresceu Inês Brasil.

