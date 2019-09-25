De onde vem a palavra “chiclete”?
Da marca Chiclets. Mas calma: a parte legal é de onde a marca tirou esse nome tão exótico.
“Chiclete” é um caso clássico de metonímia: foi incorporada ao português por causa da Chiclets, marca de goma de mascar da americana Adams, comercializada a partir de 1910. O primeiro uso do termo por escrito no Brasil foi em 1933 na revista Fon-Fon. O curioso é de onde a marca tirou o nome. Ele veio do termo hispânico chicle, que chegou aos EUA via México no século 19.
Os colonizadores espanhóis, por sua vez, absorveram o termo chicle após conquistarem o México. A origem é tziklti, uma palavra da língua náuatle – falada no antigo Império Azteca. Tziklti significa, quem diria, “substância pegajosa”. Era assim que os aztecas chamavam o látex extraído de uma árvore chamada sapotizeiro. Era uma resina borrachuda muito usada para mascar – ainda que, na época, não fosse docinha como os chicletes (feitos de petróleo) de hoje.
Fonte: Spanish Word Histories and Mysteries: English Words That Come From Spanish, Houghton Mifflin Harcourt; Blog Sobre Palavras, do jornalista Sérgio Rodrigues, na VEJA
Pergunta de Carolina Monteiro, São Paulo, SP