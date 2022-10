De onde vem a palavra “favela”?

Atualizado em 21 out 2022, 08h53 - Publicado em 21 out 2022, 07h23

A origem está na Guerra de Canudos (1896-1897). O conflito opôs, de um lado, o Exército brasileiro, e do outro, milhares de sertanejos que se uniram nesse município do interior da Bahia em torno da figura do beato Antônio Conselheiro. Estavam à espera de um milagre que os salvasse dos horrores do clima e da pobreza.

A reunião de tanta gente revoltada contra a miséria deixou em alerta os fazendeiros da região, que passaram a pressionar o governo para que tomasse uma atitude contra aquela população hostil. Espalhavam que os fiéis de Canudos estariam se armando para atacar cidades vizinhas e reinstaurar a monarquia: um golpe contra a República recém-instalada no país.

Num dos maiores clássicos da literatura brasileira: Os Sertões, Euclides da Cunha narra os acontecimentos ali. Quando fala do lugar onde ficaram assentados os fiéis do beato, descreve-o assim: “uma elíptica curva fechada ao sul por um morro, o da Favela”. E explica que o nome dessa elevação geográfica vinha de uma planta local. Ele estava se referindo à Jatropha phyllacantha, também conhecida como mandioca-brava e… favela (no sentido de “pequena fava” – algo como “feijãozinho”).

Já quem se posicionou morro acima mesmo foram as tropas federais, enviadas para massacrar os “soldados” de Conselheiro.

Quando o conflito armado acabou, com a previsível vitória do Exército, veteranos dessa campanha pediram permissão ao então Ministério da Guerra para construir casas para suas famílias no Morro da Providência, zona central do Rio de Janeiro. Fosse por estarem num ponto elevado em relação à cidade, como em Canudos, fosse pelas lembranças da vitória contra os religiosos, os novos moradores começaram a chamar o lugar de Favela. E o termo pegou, Brasil afora, para todo conjunto de habitações mal-ajambradas disposto em morros (e, posteriormente, não só em morros).

Euclides publicou Os Sertões em 1902, cinco anos após o fim da Guerra de Canudos. Mais sete anos se passaram até que houvesse, em 1909, o primeiro registro escrito de “favela” já com o novo significado. Foi na revista semanal carioca Careta.

Pergunta de Rafael Guerra, Guarulhos, SP

