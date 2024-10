De onde vem o nome dos cookies de internet?

Esse é um termo reciclado. Quando o programador Lou Montulli criou os cookies atuais, em 1994, os batizou em referência aos antepassados dessa tecnologia: os magic cookies, que já existiam na computação desde os anos 1970.

Esses biscoitos mágicos rodavam no antiquíssimo sistema operacional Unix (pai do Windows, macOS e todos os outros). Eles são pacotinhos de dados enviados e recebidos sem nenhuma modificação, que serviam para identificar um arquivo sem dizer nada sobre ele.

É como quando você deixa sua bolsa na chapelaria de uma festa e recebe um papelzinho com número 12. Esse número não tem nada a ver com o conteúdo guardado – mas, ao devolver o 12 na chapelaria, você recupera a bolsa. É um magic cookie analógico.

Não sabemos por que os magic cookies receberam esse nome. O recurso foi criado quando a computação ainda estava engatinhando – uma época em que não havia muitas regulamentações e registros dos processos. É possível que o programador sequer tenha anotado o porquê do nome escolhido.

Uma teoria é que seja uma referência à história de João e Maria, que deixam migalhas no chão para encontrar o caminho de casa. Uma outra diz que tem a ver com biscoitos da sorte, que guardam uma mensagem secreta. E algumas pessoas suspeitam que possa ser uma referência à tirinha Odd Bodkins, do cartunista Dan O’Neill, em que “magic cookie” é uma alusão ao LSD.

Continua após a publicidade

O que são os cookies da internet?

Os cookies que usamos hoje têm uma função um pouco diferente. Eles fazem parte de um protocolo da internet chamado HTTP: Protocolo de Transferência de Hipertexto. Ele estabelece regras para uma conversa entre um cliente (por exemplo, o navegador do seu celular) e um servidor.

Esse servidor é como um garçom que traz seu pedido para a mesa. A sacada é que você não pode falar “Ô amigo! Desce uma gelada pra cá!”. Seu pedido será recusado pois não seguiu o protocolo esperado: “Por favor, poderia me trazer uma cerveja gelada?”.

A sigla que aparece antes do nome do website (http:// ou https://) indica que a página está seguindo esse livro de regras. Um cookie é um pequeno arquivo usado por esse protocolo para guardar e reutilizar informações do usuário. Geralmente eles são temporários e ficam armazenados somente no seu computador ou celular.

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram

Os cookies foram criados para guardar os produtos adicionados em um carrinho de compras virtual. Sem isso, ao colocar um abajur no seu carrinho da Amazon você perderia a lâmpada que selecionou antes. Teria que comprá-los um por um.

Continua após a publicidade

Os biscoitos também são úteis em sites que precisam de autenticação. Eles permitem que você abra o Whatsapp no seu navegador e dê de cara com as mensagens, sem precisar logar novamente. O site “se lembra” de você graças aos cookies.

Hoje os cookies também são usados para rastrear seu comportamento na internet – ou seja, guardar quanto tempo você ficou namorando aquela roupa nova na Shein. Daí, essa informação é enviada de volta a um servidor e processada para modificar sua experiência no site e te vender alguma coisa tentadora.

Quando um site pede para você autorizar o uso de cookies, geralmente é porque ele coleta esse tipo de dado. Desde 2018, diversos países e organizações têm criado leis de privacidade de dados que tornam obrigatório esse consentimento.

Toda sexta, uma seleção das reportagens que mais bombaram no site da Super ao longo da semana. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.

Agradecimento: Renato Antoniassi, programador.