É verdade que os aviões de propaganda “pescam” a faixa no ar?

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

Sim. Decolar com a faixa já desdobrada é impossível. A aerodinâmica de uma tripa de tecido gigante é nula e desestabilizaria o aviãozinho, para não falar na resistência do ar (a faixa funcionaria como uma vela, freando o avião) e no fato de que o banner acabaria destruído ao ser arrastado pela pista.

Levantar voo com a faixa dobrada e soltá-la no ar também é arriscado, porque a propaganda se desdobraria abruptamente e poderia bater no avião, além de causar turbulência. Por isso, o que acontece é digno de Bruce Willis: o piloto joga um gancho de metal, dá um rasante e fisga uma corda de 2 m que está suspensa entre dois postes.

Essa corda está atada a uma outra corda, com uns 100 m de comprimento, em cuja extremidade fica a faixa. A distância garante a segurança do avião: quando o banner começa a subir, ele já está no embalo, recuperado do rasante.

Há um vídeo excelente no canal do YouTube “Aero: por trás da aviação” que mostra toda a manobra. Veja abaixo:

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/1VN_6X-hjzE?si=mfzQ6oVpKgOZ1vMZ” title=”YouTube video player” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share” allowfullscreen></iframe>