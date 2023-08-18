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Ciência

Por que, no esconde-esconde, as crianças sentem vontade de fazer xixi?

Fique tranquilo: você não era o único. Ficar escondido, esperando alguém chegar, de fato faz nossa bexiga entrar em agonia.

Por Bruno Vaiano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 ago 2023, 06h13 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h50
Três crianças jogando esconde-esconde. Uma delas está em primeiro plano, contando com os olhos fechados, enquanto outros fogem ao fundo.
 (Andrii Nekrasov/Getty Images)
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Por que, no esconde-esconde, as crianças sentem vontade de fazer xixi? Priorizar nos meus resultados Google

Crédito de um fenômeno conhecido como “resposta de luta ou fuga”. Trata-se de uma reação fisiológica a situações ameaçadoras, como um encontro entre presa e predador na mata fechada – que o esconde-esconde simula.

Nessa hora, as glândulas do sistema endócrino liberam adrenalina e cortisol, o hormônio do stress. Os batimentos cardíacos aumentam, as pupilas dilatam, os músculos se contraem e apertam a bexiga (fora a sensibilização generalizada do sistema nervoso, que amplifica sinais antes discretos, como uma vontade ligeira de fazer xixi).

Já se especulou que a eliminação de urina por uma presa ou predador seria uma maneira de liberar peso do corpo antes de correr, mas a verdade é que a diferença é negligível e não há evidências de que seria suficiente para fazer esse comportamento evoluir por seleção natural.

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O mais provável, mesmo, é que o aperto na hora do “vamos ver” (que adultos também vivenciam quando estão ansiosos antes de uma apresentação, por exemplo) seja um efeito coletaral inocente da contração dos músculos e da excitação exacerbada do cérebro, da medula e da rede de nervos que se ramifica por nosso corpo.

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Biologia
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