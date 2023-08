Por que, no esconde-esconde, as crianças sentem vontade de fazer xixi?

Crédito de um fenômeno conhecido como “resposta de luta ou fuga”. Trata-se de uma reação fisiológica a situações ameaçadoras, como um encontro entre presa e predador na mata fechada – que o esconde-esconde simula.

Nessa hora, as glândulas do sistema endócrino liberam adrenalina e cortisol, o hormônio do stress. Os batimentos cardíacos aumentam, as pupilas dilatam, os músculos se contraem e apertam a bexiga (fora a sensibilização generalizada do sistema nervoso, que amplifica sinais antes discretos, como uma vontade ligeira de fazer xixi).



Já se especulou que a eliminação de urina por uma presa ou predador seria uma maneira de liberar peso do corpo antes de correr, mas a verdade é que a diferença é negligível e não há evidências de que seria suficiente para fazer esse comportamento evoluir por seleção natural.

O mais provável, mesmo, é que o aperto na hora do “vamos ver” (que adultos também vivenciam quando estão ansiosos antes de uma apresentação, por exemplo) seja um efeito coletaral inocente da contração dos músculos e da excitação exacerbada do cérebro, da medula e da rede de nervos que se ramifica por nosso corpo.

Pergunta de @icafreitas, via Instagram

