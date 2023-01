Um carro compacto pode ser mais seguro que um SUV em batidas de trânsito?

Pode. Depende do foco da montadora com a segurança de cada modelo. Os veículos mais seguros hoje contam com recursos como absorvedores de impacto junto ao para-choque, de modo que a energia destrutiva de uma batida não chegue ao motorista e aos passageiros (dica: não vai adiantar nada se você estiver a 200 km/h). E há muitos modelos compactos com esse e outros itens projetados para preservar sua vida. Às vezes, mais do que seus pares grandões.

O New Duster, da Renault, que é um SUV de pequeno porte, teve a pior classificação possível em testes feitos ano passado pelo Latin NCAP, órgão que avalia a segurança dos veículos lançados na América Latina. Um crash-test lateral, a 50 km/h, mostrou que, numa colisão, esse modelo tende a permitir que parte da carroceria entre na cabine dos passageiros. Uma porta do SUV também abriu durante o teste, o que não é esperado nessa baixa velocidade. Isso representa um risco considerável de um passageiro ser arremessado para fora do automóvel num acidente.

Os SUVs mais antigos também eram uma ameaça aos passageiros de outros carros. Isso porque seus para-choques ficavam numa posição mais alta que a dos veículos menores. Resultado: numa batida entre o Davi e o Golias do trânsito, os SUVs podiam subir pelo capô dos carros pequenos, indo diretamente de encontro às pessoas lá dentro. Esse problema, porém, tem sido minimizado: os SUVs mais modernos já têm um design em que o para-choque é mais alinhado ao dos compactos.

Apesar desses exemplos, a regra é outra. Um veículo maior e mais pesado tende a fornecer uma proteção melhor a seus ocupantes em relação aos pequenos – desde que estejam em igualdade de condições nas tecnologias de segurança. As extremidades dianteiras mais longas dos SUVs absorvem melhor o impacto em colisões frontais. E a categoria de peso-pesado faz com que eles continuem avançando no caso de batida contra um carro menor. Quem vira sanfona é o pequeno.

Fontes: Insurance Institute for Highway Safety (IIHS); Latin NCAP; Cesvi Brasil.

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram