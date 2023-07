Manual: como começar a ler poesia

Sem regras

De início, não se preocupe com métricas, rimas ou correntes literárias.

Livros didáticos são importantes – mas podem criar uma barreira inicial. Sem esse meio de campo teórico, dá para encarar o poema como qualquer outra obra de arte (uma série, uma música, um romance), que você frui sem ficar analisando.

Tempos modernos

Em vez de encarar os clássicos, tente começar por autores contemporâneos que escrevam sobre assuntos do seu interesse.

A proximidade temporal ajuda: as angústias são atuais (e o português também). Hoje, existem poetas de todas as cores, ideologias, classes sociais – é mais fácil encontrar alguém como você.

Leia diferente

Um livro de poesia não segue a mesma lógica de um romance. Em vez de devorá-lo, vá com calma: abra uma página qualquer e leia um poema por vez. Se puder, faça isso em voz alta, tentando encontrar a cadência dos versos (que não precisam rimar, necessariamente). A poesia, afinal, nasceu como uma tradição oral.

“Roses are red…”

Precisa saber alemão para ler poesias de Goethe? Não: você vai para as traduções. Mas verter poesia de uma língua para outra é difícil: exige escrever um poema novo do zero – o tradutor deve reconstruir o sentido da obra original com o ritmo e as rimas de outro idioma. Busque boas edições comentadas, que expliquem as referências impossíveis de traduzir.

Para saber mais

– A poesia diz muito com pouco. Preste atenção em cada palavra e use a imaginação para preencher as lacunas – de modo a criar uma imagem mental do poema.

– Poesia também pode ser uma experiência coletiva. Saraus e batalhas de slam são espaços para conhecer novos artistas, assim como clubes de leitura e fóruns na internet.

– Há clubes de assinatura de poesia. No Brasil, algumas editoras que fazem essa curadoria são a Fósforo (junto com a Luna Parque), a Patuá e a Macondo.

– Escreva poemas. A falta de familiaridade é uma das barreiras de leitura. Arriscar uns versos pode pôr você em sintonia com o ritmo das palavras.

