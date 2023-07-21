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Cultura

Manual: como começar a ler poesia

Confira dicas e comece a se aventurar pelos versos

Por Rafael Battaglia 21 jul 2023, 12h13 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h50
Visão superior de uma mulher sentada no chão com as pernas cruzadas na posição de lótus e lendo um livro. Ao lado está uma caneca de chá ou café e um celular.
 (Aleksandr Zubkov/Getty Images)
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Sem regras

Ilustração de uma mulher escutando musica enquanto lê. Ao seu lado há um livro do Dostoiévski e Os Lusíadas.
(Thuyla de Freitas/Superinteressante)

De início, não se preocupe com métricas, rimas ou correntes literárias.

Livros didáticos são importantes – mas podem criar uma barreira inicial. Sem esse meio de campo teórico, dá para encarar o poema como qualquer outra obra de arte (uma série, uma música, um romance), que você frui sem ficar analisando.

Tempos modernos

Ilustração de uma mão segurando o celular, na tela mostra-se uma live no instagram do autor Jericho Brown lendo um livro.
(Thuyla de Freitas/Superinteressante)
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Em vez de encarar os clássicos, tente começar por autores contemporâneos que escrevam sobre assuntos do seu interesse.

A proximidade temporal ajuda: as angústias são atuais (e o português também). Hoje, existem poetas de todas as cores, ideologias, classes sociais – é mais fácil encontrar alguém como você.

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Leia diferente

Ilustração de uma boca pronunciando a frase
(Thuyla de Freitas/Superinteressante)
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Um livro de poesia não segue a mesma lógica de um romance. Em vez de devorá-lo, vá com calma: abra uma página qualquer e leia um poema por vez. Se puder, faça isso em voz alta, tentando encontrar a cadência dos versos (que não precisam rimar, necessariamente). A poesia, afinal, nasceu como uma tradição oral.

“Roses are red…”

Ilustração de uma mulher segurando um dicionário e poemas.
(Thuyla de Freitas/Superinteressante)

Precisa saber alemão para ler poesias de Goethe? Não: você vai para as traduções. Mas verter poesia de uma língua para outra é difícil: exige escrever um poema novo do zero – o tradutor deve reconstruir o sentido da obra original com o ritmo e as rimas de outro idioma. Busque boas edições comentadas, que expliquem as referências impossíveis de traduzir.

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Para saber mais

– A poesia diz muito com pouco. Preste atenção em cada palavra e use a imaginação para preencher as lacunas – de modo a criar uma imagem mental do poema.

– Poesia também pode ser uma experiência coletiva. Saraus e batalhas de slam são espaços para conhecer novos artistas, assim como clubes de leitura e fóruns na internet.

– Há clubes de assinatura de poesia. No Brasil, algumas editoras que fazem essa curadoria são a Fósforo (junto com a Luna Parque), a Patuá e a Macondo.

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– Escreva poemas. A falta de familiaridade é uma das barreiras de leitura. Arriscar uns versos pode pôr você em sintonia com o ritmo das palavras.

Fonte: Leonardo Gandolfi, poeta e professor de literatura portuguesa da Unifesp.

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TAGS:
Literatura
Manual
poesia
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