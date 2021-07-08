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História

O que é a cedilha (ç)?

Embora decore uma consoante, ela é um sinal diacrítico, como os acentos grave e agudo e o til. Sua história começa no Espanhol, com uma letra que não existe mais.

Por Bruno Vaiano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 jul 2021, 09h24 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h33
Ilustração mostrando a letra C indo ao médico para analisar a sua cedilha.
 (Nicole Janér/Superinteressante)
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O que é a cedilha (ç)? Priorizar nos meus resultados Google

Ela é um sinal diacrítico. Mesma classificação do acento agudo, do acento grave, do til e do extinto (e saudoso) trema. Todos têm a função de sinalizar modificações na maneira usual de pronunciar uma determinada letra.

A cedilha (ç) surgiu em espanhol no século 11, embora não seja mais usada no idioma. O nome vem de zedilla, diminutivo de zeta, que é o nome da letra “z” no alfabeto dos hermanos. A explicação é que, originalmente, o “ç” era uma letra ibérica arcaica chamada “z visigótico”.

Ela tinha o formato que você vê aqui embaixo – lembra um “c” e um “z” empilhados.

Letra ibérica arcaica “z visigótico”

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Com o tempo, a parte do “z” atrofiou e virou o rabinho no “c”. Originalmente, o “ç” representava um som similar ao “th” (como no inglês three). Esse som, feito na pontinha da língua, não existe em português.

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Pergunta de @icafreitas, via Instagram.

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alfabeto
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