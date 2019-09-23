Existe alguma palavra em português que não vem de outra língua?

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

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Não. Ieda Maria Alves, especialista em léxico da USP, estuda há 40 anos o nascimento de novas palavras, e nunca viu uma que não fosse herdada, em última instância, de outra língua.

A maior parte do nosso vocabulário deriva do latim, mas raízes gregas também são comuns – e palavras de origem germânica se infiltraram aos montes nas últimas décadas por causa da influência do inglês.

Há algumas décadas, pensava-se que a palavra gás era um exemplo de neologismo ex nihilo – isto é, palavra nova que saiu do nada. Depois, ficou estabelecido que seu cunhador, o químico francês Jan Baptista van Helmont, inspirou “gás” no grego “caos”.

Como as palavras exercem uma função comunicativa, quem tenta criar uma nova acaba escolhendo sons que remetem a ideia que aquela palavra pretende representar. Assim, os especialistas não consideram mais o neologismo ex nihilo possível.

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Mario Viaro, também da USP, faz coro: “Quando o Carlinhos Brown inventou a palavra caxirola, pegou parte da palavra caxixi e parte de castanhola. Mesmo se uma palavra for inventada por meio de uma sequência de sílabas aleatórias, serão sílabas da língua portuguesa e seu sucesso advém da associação fácil com outras palavras com as mesmas sílabas.”

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Pergunta de @diego.zanchetta, via Instagram